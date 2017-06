Los juveniles de Santiago inician su ilusión en Salta

Fotos ACCIÓN Los equipos santiagueños jugarán por primera vez con los de Salta y Jujuy en esta nueva experiencia del NOA.

10/06/2017 -

El rugby tendrá hoy y mañana mucha actividad tanto con la presentación de los Juveniles en Salta por el Torneo del NOA, la segunda fecha del Torneo Súper X y el Anual de Ascenso, más la acción de los equipo locales que militan en el Regional del NOA en Primera División, Santiago Lawn Tennis Club, Old Lions y Santiago Rugby, respectivamente.

Para hoy el plato fuerte de la región lo brindarán la presentación de los bloques juveniles del Santiago Lawn Tennis Club, Old Lions y Santiago Rugby en la provincia de Salta, con sus divisiones Menores de 15, 16 17 y 19 años, quienes visitarán Tigres, Tiro Federal y Universitario, respectivamente. De este interesante evento participarán diez conjuntos de las provincias de Salta, Santiago y Jujuy.

Sin dudas será la primera experiencia para los chicos de la provincia, ya que antes se jugaba con Tucumán, pero ahora la acción la tendrán con los juveniles salteños y jujeños. Santiago Rugby jugarán a las 10 en M/15 y M/17; 11.30 en M/16 y M/19. Santiago Lawn Tennis Club: 12.30 en M/15 y M/17; 14 en M/16 y M/19. Y Old Lions: a las 11 en M/15; 12.30 en M/16; 14 en M/17 y 15.30 en M/19.

Por su parte, hoy se disputará íntegramente la segunda fecha del Súper X local y por el Anual de Ascenso. Se destaca el duelo entre el campeón del Iniciación, Olímpico y Club de Amigos de Fernández, que goleó en la primera fecha de la Zona B. Éste será el programa En Súper X: hoy a las 16: Old Lions vs. Unse; Añatuya vs. Santiago Rugby; Sanavirones vs. Lawn Tennis y Olímpico vs. Club de amigos.

Anual de Ascenso. A las 14, Dorados vs. Termas; Brea Pozo vs. La Cañada (16). Mañana: Juríes vs. Añatuya B (14.30) y Fernández RC vs. Campo Gallo (15).

Mientras tanto mañana será el turno de los partidos por el Regional del NOA.

El plato fuerte estará en el Parque Aguirre, ya que Lawn Tennis y Cardenales se jugarán la última plaza para el Top 10 a las 14.15 en Intermedia y a las 16 en Primera. Old Lions recibirá en su casa la visita del fuerte Huirapuca, en un encuentro en el que ambos intentarán ajustar detalles para la segunda fase.