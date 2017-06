Acusado de distribuir pornografía infantil negó los hechos y luego optó por el silencio en la indagatoria

Fotos DR. SALVATIERRA PAZ.

LAS TERMAS, Río Hondo (C). El joven termense que se encuentra detenido sospechoso de integrar una "red de pornografía infantil" desde la ciudad termal, se presentó ante el fiscal que investiga el caso para ser indagado, pero el acusado optó por el silencio. El imputado de alrededor de 30 años llegó ayer al Centro Judicial de Las Termas pasadas las 9, acompañado por sus abogados defensores, Dres. Guillermo Salvatierra Paz y el hermano del joven.

Cabe destacar que desde septiembre último la fiscalía a cargo del Dr. Ignacio Guzmán se encuentra investigando la supuesta distribución y divulgación de pornografía infantil, contexto en el que se realizaron allanamientos en abril en el domicilio del sospechoso en una vivienda y en un hotel del microcentro termense, las cuales derivaron en la detención del sujeto.

Tras haber sido apresado el miércoles, ayer se debía llevar a cabo la declaración de imputado. Su apoderado legal, el Dr. Guillermo Salvatierra Paz, manifestó en declaraciones a EL LIBERAL, "Hemos concurrido con mi cliente a la indagatoria donde se le atribuye el delito del artículo 128, 1º párrafo, ‘Distribución y Divulgación de Pornografía Infantil’, todavía no está probado su autoría aunque se sospecha de él, además por el nombre del perfil que cuando uno ingresa en su computadora con su nombre no quiere decir que él es el autor de este delito. Mi cliente negó los hechos y se abstuvo de declarar".

Más adelante amplió: "A partir de este escenario, nosotros vamos a nombrar un perito de parte para que analice y determine el origen de la imágenes y cuándo fueron subidas al sistema, el tema informático es muy complejo, hay peritos profesionales en la materia que determinarán cómo se subieron esas imágenes".

"Mi defendido se encuentra detenido por 15 días conforme a lo dispuesto por el juez, éste es un procedimiento donde prima la libertad del acusado y por ende pediremos en las próximas la excarcelación porque ya se le tomó la indagatoria pertinente y no existe riesgo procesal alguno que impida su libertad, ya que no va a obstaculizar el trabajo de la Justicia, ya secuestraron todos los elementos, los cuales se están analizando y están bajo la custodia del órgano judicial; insisto no existe riesgo procesal ni peligro de fuga en eso nos basamos para pedir la excarcelación de nuestro cliente", concluyó Salvatierra Paz.

Los peritos detectaron más de 40 mil imágenes y videos en la computadora secuestrada al sospechoso. Habría enviado algunas imágenes a Colombia y Alemania. La Justicia trata de determinar si efectivamente "divulgó" ese material.