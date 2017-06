"Cuando andes de civil te voy a c.... matando, tanto a vos, como a tu familia"

Fotos PROTAGONISTAS. José Walter y su hijo Esteban Ahumada. El segundo, ayer fue denunciado por un policia, acusándolo de amenazas.

10/06/2017 -

Cuatro días después de ser detenido en Frías, junto con su padre, acusados de lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, ayer el mismo bombero fue denunciado por un policía, quien le atribuyó "amenazas de muerte" para él y su grupo familiar.

La presentación fue firmada ante la policía por Cristian Gorosito, de 29 años, casado, empleado policial, con domicilio en manzana B, lote Nº 3, Bº Ingeniero Luis Bontempo, de la "Ciudad de la Amistad".

Según la investigación, la denuncia fue formalizada en contra de Esteban Ahumada, con domicilio en pasaje Guillermo Pieroni entre Estrada y Antártida Argentina, Frías, empleado de bomberos, hijo de José Walter Ahumada, también bombero.

Desencadenante

Ambos bomberos habían sido detenidos el lunes en el Bº 30 Viviendas. Carla Villavicencio era pareja de Esteban Ahumada. Pidió auxilio a la policía y denunció un incidente con su ex suegro en el que Esteban se interpuso para evitar que el incidente fuera más grave aun.

Minutos después cuando llegó la familia de Carla para trasladar las pertenencias de su hija del barrio 30 Vivienda, los Ahumada (padre e hijo) también protagonizan nuevos incidentes con Oscar Villavicencio, el padre de Carla, quien luego denunciaria a los bomberos por lesiones ya que Esteban le pega desde atrás una trompada en el rostro.

Escándalo

Intervino el policía Cristian Gorosito y también fue agredido a trompadas. Ya en el piso, padre e hijo habrían acentuado el castigo, hasta ser reducidos por otros compañeros del funcionario policial. El bochorno se situó en casa de los bomberos, pasaje Pieroni al 700, se informó.

Incidente de ayer

Ahora, el mismo policía denunció que mientras se encontraba realizando paradas en el sector bancario, Esteban Ahumada se detuvo en su camioneta gris en la esquina de la plaza 9 de Julio. "Al bajar el vidrio del vehículo me amenazó con una de sus manos haciendo señas que tenía un arma de fuego. Me dijo, a vos, cuando andes de civil te voy a c... matando, tanto a vos como a tu familia. Ya vas a ver". Luego, con el semáforo en verde, se alejó del lugar.