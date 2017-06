El capítulo 14 del Torneo Amateur atrapa a la afición de Frías y de toda la región

10/06/2017 -

CHOYA, Choya (C) En el club Social y Deportivo Coinor de Frías se disputará hoy una nueva fecha del torneo Miguel "Quetupi" Patire que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de esa ciudad. En este caso el horario del primer encuentro será a las 11.30. La Zona A tiene como puntero a La Casa del Plomero con 30 y en la B marcha cómodo en lo más alto Mercadito Fernando con 33 unidades.

El programa previsto es el que se detalla a continuación: Estancia El Duende vs. La Casa del Plomero; La Mexicana vs. Veteranos de Coinor; MyM vs. Los Canarios; Veteranos de Icaño vs. Maxiquiosco Nacho; Los Amigos vs. Panificadora La Suecia; Mercadito Fernando vs. Tornería Pineda; Deportivo Choya vs. Quirós y Carnicería Tres Hermanos vs. Panificadora La Deseada.