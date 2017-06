"Ninguna mujer está pensando en abortar sino que quiere solucionar un problema"

Fotos EVENTO. Cientos de personas participaron del congreso que organizó la Red Federal de Familias por la Vida.

10/06/2017 -

Con un Fórum colmado se realizó el Primer Congreso Internacional de Educación en el Amor, que contó con las disertaciones de prestigiosos profesionales. Organizado por la Red Federal de Familias por la Vida, este evento tuvo como figura central a la pedagoga social Amparo Medina Guerrero, quien cautivó al público con su conferencia "La ideología de género metida en tu vida".

Testimonio

Durante su disertación Medina Guerrero, exfuncionaria de la ONU, contó que emprendió su misión pro vida luego de presenciar un aborto. Es por eso que llamó a la reflexión a la audiencia sobre la importancia de la educación desde los padres y docentes en el cuidado de la vida.

"Venía trabajando en grupo a favor del aborto y leyes de la homosexualidad desde muy temprano. A los 15 años empecé a militar en un grupo de izquierda y en 1988 empiezo a militar en un club formado. Cuando se dio una primera toma de tierras, me tomaron presa. De los cinco que entramos a la cárcel, sólo dos sobrevivimos; salí muy golpeada. Entonces mi padre decidió enviarme a estudiar a España a un centro vinculado con el Opus Dei", contó Amparo.

A su regreso ya había un cambio de gobierno, muchos de sus comandantes de izquierda ya estaban en el poder. "El ministro de Educación me invitó a ser asesora y estando ahí montamos proyectos de educación no formal y así comencé con las consultorías con niños, luego trabajé en la oficina de la Mujer, después en la ONU, no sólo con violencia hacia la mujer, sino también la anticoncepción abortiva y en las leyes de género, incluido los cambios de sexos", relató Amparo.

Pero, presenciar un aborto de una amiga fue lo que la hizo abandonar todos estos proyectos y desde el 2004 brinda conferencias pro vida.

"Si le preguntas a una mujer, la miras a los ojos, y le dices ¿tú quieres matar a tu hijo? dirá que no. Ninguna mujer que está pensando en abortar lo quiere hacer, sino quiere solucionar un problema de infidelidad, pobreza, falta de trabajo, violencia o abandono. No quiere matar a su hijo. Pero las ‘expertas’ dicen ‘aborta’", relató.

"Siempre me quedé con la duda en mi corazón que si le hubiese dicho a mi amiga ‘si no quieres no lo hagas, yo te ayudo si él te deja, y nos vamos’. Cuando entré al abortuario me quedé impresionada con la máquina que había, que tenía un motor 70 veces más fuertes que una aspiradora que uno puede tener en una casa, pinzas, tijeras, y vi como ese todo armataje entraba y salía del cuerpo de mi amiga y como corría sangre. Era un bebé de doce semanas. Cuando le comenzaron a destrozarla empezaron a caer los restos del bebé; vi piel humana. Y esto no quedó allí: pude ver a mi amiga destrozada, depresiva por años, sumergida en el alcohol y las drogas. Yo tenía situaciones en que me daba ir a ver a mujeres embarazadas, no soportaba el llanto de bebé, había noches en las que soñaba si era varón o mujer", añadió Amparo.

Por eso, subrayó que quienes organizan este tipo de congreso "exigimos una vida sana y una vida feliz".

"Los padres deben ser los principales educadores de los hijos, porque las consecuencias de la cultura de la muerte es la muerte... física, psicológica, espiritual. El 27 de noviembre de 2004 pude mirar cada una de las ofensa de mi vida y decir sí a vida y comenzar a trabajar en la concientización de que esa familia tiene que crecer", resaltó.