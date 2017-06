Rodrigo Lussich: "Eleonora Wexler me hace dudar de mi sexualidad"

10/06/2017 -

Rodrigo Lussich se animó a hablar de su vida íntima: sexualidad, familia, amor e hijos. El periodista de espectáculos contó que nunca tuvo problemas por asumir su sexualida en el medio, pero reconoció que ser "conocido" a veces le resulta un problema: "Muchos homosexuales no tienen asumida su sexualidad. Entonces creen que por salir conmigo van a salir en una revista o los van a descubrir". Y agregó: "También están los cholulos, pero a esos los cazo al vuelo".

Asegura no militar por la homosexualidad ni hacer bandera de eso. Aunque sabe que los hombres le van a gustar siempre, confesó en la entrevista para la revista Noticias que hay una mujer que lo vuelve loco: "Eleonora Wexler es una mujer que me hace dudar de mi sexualidad. Muero por ella. En otra vida hubiese tratado de que se enamorara de mí. Pero las cartas están echadas".

"Yo soy libre y no me creo nada. Tengo redes sociales, estoy en Tinder. Mi perfil es bajo, no voy a los boliches, nunca fui promiscuo ni amante del sexo múltiple o de reventarme en un boliche. Soy clásico", afirmó.