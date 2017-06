Granata está feliz con el despido de Ottavis del Bailando

10/06/2017 -

En el ciclo Éste es el Show se anunció la desvinculación del certamen de José Ottavis por no asistir a los ensayos. Atenta a lo que ocurre en el espectáculo local, pero abocada a su precandidatura a diputada nacional por Santa Fe, Amalia Granata opinó de la inesperada baja del ex de Vicky Xipolitakis del show de Marcelo Tinelli. Y fue contundente: "Celebro que lo hayan bajado porque me parece que es funcionario público y él tiene que estar en el Congreso. No tiene que estar en el Bailando. Tiene que estar haciendo su trabajo".