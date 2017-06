Emotivo mensaje de Mirta Mantovani, la madre de "Nico" y Santiago Vázquez

-

Con el dolor a flor de piel, y a pocos días para que se cumplan seis meses de la muerte de su hermano Santiago, Nicolás Vázquez fue el protagonista de una nota que conmovió a todos: el actor le dio una extensa entrevista a Intrusos, en la que recordó a Santi; resaltó el amor por sus padres, Fernando y Mirta; y destacó la contención que le brindó su mujer, Gimena Accardi, para salir adelante tras la irreparable pérdida.

"Cuando lo sueño a Santi, lo sueño sonriendo. Yo creo en esas cosas, sentí que estaba ahí y me dio mucha fuerza. Fue algo hermoso la primera vez que lo soñé. Lo que uno más extraña es el tacto, el besar, así que cuando lo ves, es hermoso. Me ha pasado muy seguido y hace bien’, confesó Nicolás, sin poder contener la angustia, al evocar a su hermano, que murió el 16 de diciembre en Punta Cana, durante unas vacaciones con amigos.

Las palabras del actor sobre la pérdida, el duelo y la vida, no sólo emocionaron a los integrantes del programa de Jorge Rial y a los televidentes: su madre también se hizo eco de sus conmovedoras declaraciones y compartió un bello mensaje en Instagram: "Cuando me preguntan si ellos son así, yo les digo: ¡¡¡son mejores!!! Una bendición que me dio la vida, y agradezco. ¡¡¡Los amo con todo mi ser!!! @nicovazquezok @gimeaccardi @solevazquezok #Santi", escribió Mirta, casi 24 horas de la emotiva entrevista de Nicolás en TV, junto a una foto en la que están sus tres hijos y Accardi, a quien en más de una publicación la llama "hija". En menos de media hora, el posteo consiguió más de tres mil "Me gusta" y decenas de comentarios de apoyo.