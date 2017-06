"Vero" Lozano contó qué es lo que no soporta

10/06/2017 -

En una entrevista con el sitio Ciudad, la conductora habló de todo.

* ANTONIA, SU HIJA. "Me parece que un tiempo, mi hija va a vivir de otro modo las relaciones, queda antiguo esto de ‘para toda la vida’, la fidelidad. No tolero una estafa, una vida paralela, ¿entendés? Después, no me lastimes, no me bardeés, ¿se entiende?".

* EL ABORTO. "Para mí el aborto tendría que estar legalizado, las mujeres somos libres de hacer lo que tengamos ganas con nuestros cuerpos. No me parece meterlo en disertaciones morales o religiosos. El tema es que mueren muchas mujeres por querer discontinuar un embarazo y la que tiene acceso económico lo puede hacer y la que no, no".

* DROGAS. "La marihuana para consumo personal tendría que estar absolutamente legalizada. Me parece que todo lo que sea prohibido genera más deseo, sobre todo en determinadas edades. Y también para terminar con el narcotráfico que existe y está amparado, hay un consenso político-policial y se sabe. Es una pelo... y es mirar para el costado".

* "CORCHO" RODRÍGUEZ, SU ESPOSO. LA INFIDELIDAD. Creo que la infidelidad está muy sobreestimada, tampoco soy la pareja que me encanta y digo qué copado como, según leí, Elena Roger y Mariano Torre. Eso me parece muy free, pero lo respeto. La construcción de un vínculo, sobre todo en una familia, se va armando en el tiempo, en el espacio. Somos dos seres independientes, con deseos a todo nivel, no hablo solo de la sexualidad, puede haber encuentros y desencuentros, y creo que una relación no se termina porque alguien estuvo con otro. Si estuviste con otra persona, no me lo cuentes, no tengo el morbo de ‘fui y estuve con tal’".

* LO QUE NO SOPORTA. "No me banco perder tiempo, no lo soporto, para mí es muy valioso porque es algo que no se recupera. No me gustan como metáfora los cafés al pedo, ¿viste? Yo voy a un tomar un café con quien quiero. No me rom... los huevos, tengo 46 años. A mí me mandás un mensaje, me decís qué querés, en qué te puedo ayudar, tu tu tu".

* RELIGIÓN. "Creo en Dios, tomé la comunión y tomé la confirmación. Creo absolutamente en Dios, no voy a misa, pero hablo con Dios, rezo, agradezco. Creo en la Virgen y me parece que solo Dios es capaz de juzgar esas situaciones, que el hombre no está capacitado. Y que, aparte, vivimos en un país con libertad de culto y, entonces, por qué la ley va a contemplar lo que piense la Iglesia, en tal caso".