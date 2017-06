Aníbal Pachano confesó que está en la "lona": tiene una deuda de dos millones

Fotos Pachano dijo que cometió errores que generaron su deuda con la Afip.

10/06/2017 -

Aníbal Pachano (62) se sinceró respecto de su delicada situación económica. "Si estás en la lona tenés que levantarte, como hacemos todos. Creo que cada uno de nosotros está pasando situaciones complicadas. Yo estoy en la lona. Lo digo en público y me chu... un hue... Estoy remando, tratando de generar un espectáculo, y ver qué posibilidades tengo. Pero todo el tiempo escucho palo, palo y palo. Siento que estoy bajo tierra, tratando de ver cómo salgo de la situación. Tengo un depósito que mide media cuadra con 20 espectáculos de primera línea, y me cuesta un hue... hacer este remo", dijo invitado al programa de Santiago del Moro.

Minutos después, Aníbal habló sobre su quiebra: "Me siento responsable de haber firmado contratos equivocados, de haberle dado permisos a contadores y abogados que me han hundido. Pero voy a explicarlo cuando tenga claro qué es lo que me pasa. Escucho que hay una persona que le debe 8.000 millones de pesos a la Afip, pero el señor circula, mientras que yo no duermo. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos que ir y garpar", señaló y cerró: "Debo dos millones de pesos a la Afip por equivocaciones, por conceder poderes. Ya veré cómo pagarlas".