Santiago del Estero lidera ranking de inseguridad vial

En el Día Mundial de la Seguridad Vial, que se celebra hoy, y luego de dos años sin reportes oficiales, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los resultados de las cifras del año pasado.

Los datos preocupan, sobre todo si se tiene en cuenta que durante el año pasado, según las últimas cifras difundidas ayer por el Ministerio de Transporte de la Nación, 5.613 personas murieron en accidentes de tránsito.

Ese informe también precisa que tan sólo la mitad de los conductores argentinos usa el cinturón de seguridad cuando conduce un vehículo por la calle. Y sólo dos de cada diez ocupantes que van en los asientos traseros lo hacen protegidos.

El número de muertos es el más alto que se haya registrado desde 2010. Inquietó, además, que Santiago del Estero fuese la provincia con la mayor tasa de mortalidad vial: 35,3%, cuando la media nacional es de 12,9%.

Según Dietrich, la información es la única manera de generar políticas públicas para revertir la situación. "El compromiso no es con una cifra. Y sabemos que al profundizar en los datos como lo estamos haciendo el número puede subir. La educación y la concientización son pilares importantes, pero no tenemos duda de que una de las principales razones por las que se producen la mayoría de los accidentes de tránsito es el estado de las rutas, tanto nacionales como provinciales, donde el choque frontal es el motivo más frecuente."

Rutas

¿Cuál es la más peligrosa de la Argentina? "Si voy a Santiago del Estero, es la 34; cuando visito Santa Fe, la 11, o en Córdoba, la 5. Hay 40.000 kilómetros de rutas en nuestro país, y el 40 % de esos caminos está en mal estado. Cuando me reúno con los distintos grupos de autoconvocados, como los vecinos de la localidad de Junín, que se manifestaron en la ruta 7, donde empezamos la construcción de la autovía, lo que piden son obras. En La Matanza con la 3, que no tenía semáforos ni sendas ni paradas de colectivos, donde se cruzaba corriendo en el momento en que no pasaban tantos autos", indicó Dietrich.

Luctuoso ranking

Según se desprende de las cifras oficiales, la provincia de Santiago del Estero fue la que registró la tasa más alta de mortalidad durante el año pasado, con un 35,3 %. Le siguen San Luis (24,9%); Catamarca (23%); Santa Cruz (22,5%) y Misiones (22%). La zonas con menor índice de mortalidad son la Capital, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires, con porcentajes que van del 3,2 al 9,3 por ciento. Aunque en números absolutos, es la provincia de Buenos Aires la que reporta la mayor cantidad de víctimas fatales, con 1559 muertos por año.

Edades

Cuando se analiza la información según la edad de las víctimas, los jóvenes cruzan la tabla de manera transversal. No importa la región a la que se apunte, quienes tienen entre 15 y 25 años son mayoría en la lista de heridos graves y muertos.

Malas costumbres

Cómo adultos responsables de nuestros hijos, pareciera que insistimos más en que lleven una bufanda en los días de frío que en abrocharles el cinturón de seguridad cuando suben al auto. Sólo tres de cada 10 menores de edad viajan protegidos de manera correcta.

En el mapa diseñado por regiones geográficas, el noroeste argentino presenta las tasas de uso más bajas del cinturón de seguridad (35,8%); mientras que la zona de Cuyo, con Mendoza (67,5%) a la cabeza, registra los índices más elevados.