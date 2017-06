Dr. Oscar Ledesma Abdala: “Queremos pedir disculpas por lo sucedido”

Fotos Dr. Oscar Ledesma Abdala, presidente del Club Ciclista Olímpico.

Hoy 16:25 -

“Preferí dejar pasar unos días y recolectar información sobre lo sucedido para salir hablar”, destacó el Dr. Oscar Ledesma Abdala, presidente del Club Ciclista Olímpico.

“Esto nos llena de incertidumbre, y nos obliga a redoblar los esfuerzos para no sacar de foco el proyecto institucional”, indicó.

- ¿En lo personal como se siente después de todo esto?

- Me duele en el alma todo lo sucedido, me siento con mucha impotencia, avergonzado, triste, amargado y sobre todo desconcertado. Esto me obliga a repensar muchas cosas en relación con la institución.

- ¿Qué se puede decir en este momento?

- En primer lugar queremos pedir disculpas, aunque ya lo hicimos de forma directa, a la gente de San Martín de Corrientes por tan lamentable circunstancia que les tocó pasar. También a la familia de Olímpico, socios y simpatizantes, los verdaderos hinchas del club que no pueden disfrutar de estos juegos tan importantes. A los jugadores y cuerpo técnico que hicieron el esfuerzo necesario por poner al club en esta instancia, inclusive habiendo ganado un partido en Corrientes y no pudieron contar con el apoyo que se merecían y que todos deseábamos. A nuestros sponsors privados y oficiales que confiaron en nosotros, y por supuesto a la sociedad toda que tiene a Olímpico como una referencia de inclusión, sociabilidad y buenas costumbres. Desde el día que sucedieron los hechos estamos viviendo una película de terror. Siento que todo aquello que trabajamos para conseguir durante estos años para recuperar al club no tiene mucho sentido cuando pasan cosas como estas.

- ¿Por qué pasó lo que pasó?

- Porque nos confiamos y subestimamos la situación ya que nunca había pasado una cosa como esta, de hecho tenemos el mismo proceder con todas las delegaciones que nos visitan, salvo Quimsa que tengo entendido ingresa por Ameghino el resto lo hace por Chacabuco porque es más cómodo dejar el micro en ese lugar. Una vez que están todos los integrantes de la comitiva visitante adentro no queda nadie ajeno a esa delegación en el estadio. Aporto un dato más, cuando los equipos paran en La Banda muchas veces van y vienen al club caminando desde el hotel y nunca hubo un solo problema.

- ¿Qué pasó con la seguridad interna en este caso?

- Hemos iniciado un sumario administrativo para establecer responsabilidades, no puede ser que estos malvivientes hayan ingresado con total impunidad al estadio, cuando nuestros socios tienen que cumplir varios requisitos para ingresar al predio. Hemos invertido en seguridad privada, en molinetes y cámaras de seguridad en todo el club y pasan estas cosas. Aquellos que incumplieron con su tarea encomendada para resguardar al club deberán pagar las consecuencias.

- ¿Qué se sabe del curso de la investigación?

- Como informamos oportunamente nos pusimos de inmediato a disposición de la policía brindándoles todo lo que teníamos a nuestro alcance para el esclarecimiento de este hecho repudiable. Les acercamos nuestro protocolo interno de seguridad en el predio, se hizo una copia con videos y capturas de las cámaras internas del estadio y se entregó toda la documentación complementaria solicitada. Tengo entendido que se estaba trabajando sobre pistas firmes para dar con los verdaderos responsables que ingresaron con el rostro tapado y le provocaron un gran daño a nuestro club, por ahora no se descarta ninguna hipótesis.

- ¿Tiene alguna idea de quiénes pueden ser estas personas?

- En principio puedo decir que no son hinchas de Olímpico, son delincuentes, pero realmente estamos desconcertados, confiamos en que se pueda dar con estas personas.

- En pocos días será la Asamblea Ordinaria de Socios donde se rendirán cuentas de los actos y elegirán a las nuevas autoridades ¿qué mensaje le deja para el socio?

- Queremos seguir democratizando la toma de decisiones en el club, y en este sentido invitamos a que todos se acerquen y brinden su opinión, pero se necesita una opinión con compromiso, que se vea reflejada en el día a día del club, en terreno como se dice, porque opinar a través de las redes sociales lo hace cualquiera. Hay que elegir a la nueva comisión directiva, decidir sobre la inmediata participación del equipo en la próxima liga de básquet, entre otras cuestiones sociales muy importantes. Quiero que definamos entre todos el futuro del club privilegiando siempre el proyecto por encima de las personas.