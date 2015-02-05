CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Junio 2017
A LAS 23.00 DUEÑOS DE LA COCINA
Por El Liberal
11/06/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
14.30 CINE. ATRACO
16.30 CINE. CHIQUITO, PERO PELIGROSO
18.00 CINE. SUEÑOS DE AMOR
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 DUEÑOS DE LA COCINA
01.00 CHICAS DE VIAJE
02.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CÁMARA LOCA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.15 LOCOS POR EL CAMPO
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
10.15 CARBURANDO DESDE PARANÁ-
ENTRE RÍOS
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
21.00 PASAPALABRA
22.30 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ
CANAL14
10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA. VS. CHACARITA
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 ESTUDIO ABIERTO
18.30 PEREGRINOS DE FE
19.00 A CIENCIA CIERTA
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 MUSICALES
21.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. OLÍMPICO (FEMENINO)
23.00 PASA EN SANTIAGO
23.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE
BAILA
CANAL 4
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
07.33 FUERZA G
09.20 GATÚBELA
11.17 ARMA MORTAL 3
13.41 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
15.56 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
18.36 DESPIERTO
20.12 EN EL TORNADO
22.00 BAD BOYS 2. VUELVEN MÁS REBELDES
TCM
07.34 CASADOS CON HIJOS
08.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER
09.55 LA PANTERA ROSA
10.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.35 LA NIÑERA
11.01 ALF (TEMPORADA 2)
11.27 ALF (TEMPORADA 2)
11.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.43 ALF (TEMPORADA 3)
13.09 RÍO BRAVO
15.45 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
18.22 LA EDAD DE LA INOCENCIA
21.00 HECHIZO DEL TIEMPO
22.58 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?
TNT
06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
07.36 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
09.44 GRITANDO Y PATEANDO
11.35 MI VILLANO FAVORITO
13.26 GRAVEDAD
15.14 HISTORIAS CRUZADAS
18.02 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
20.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
22.00 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO
00.01 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
01.01 INFIERNO AL VOLANTE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESCAPE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
EXHIBICIÓN
11.00 HOUSE M.D., EL SECRETO
12.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS
13.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, LA SALA
DE PRENSA
14.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
VERDADERAS NOTICIAS FALSAS
15.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
FASCINACIÓN
16.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
CONVERSIÓN
17.00 JOHNNY ENGLISH
18.45 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
21.00 AMERICAN PIE 2
23.10 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON
BURGUNDY
01.00 CHICAGO JUSTICE, NO JUZGUÉIS
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
PERSECUCIÓN
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN
09.30 FULLSCREEN
10.00 BEETHOVEN
11.45 BEETHOVEN 2
13.35 BALTO
15.10 FULLSCREEN
15.40 KAMIKAZE
17.35 GUERRA DE LOS MUNDOS
20.00 FRANKENSTEIN
22.40 13 FANTASMAS
24.35 FRANKENSTEIN
03.15 FULLSCREEN
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HASTA EL 14/06, SE PROYECTARÁ
LOS PITUFOS 3.
+HASTA EL 14/06, A LAS 22, EL
CANDIDATO.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Y SUÁREZ)
+DOMINGO 11, A LAS 22, SE PRESENTARÁ
LA OBRA “MATÉ UN TIPO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 11, A LAS 21, CONCIERTO
LÍRICO.
+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET
DE TUCHO ORONÁ PRESENTARÁ
EL REENCUENTRO.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21,
“ABRACADABRA”.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22,
“JEKLY & HYDE”.
LA CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO
ROMANZA, INTEGRADO POR
PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA
Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ
SU SHOW EN EL MARCO
DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA
SADAIC CONJUNTAMENTE
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL.
COMPLEJO KALÚ
(AUTOP. SGO. - LA BANDA)
+VIERNES 30 DE JUNIO, LA PEÑA
DE MARCELO TOLEDO, CON
LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS,
FLORENCIA PAZ, CARAFEA,
ANDREA BUSTAMANTE Y TERO
PONSE.
CINES
SUNSTAR
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE
SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+ 16 años)
11/06 -14:00 (Cast) 16:35
12/06 -14/06-16:35 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASIA, COMIC (+ 13 años) 08/06
-19:10 (cast) 21:50
11/06 -14/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt)
LA MOMIA (3D): AVENTURA (+
13 años)
11/06 -14:00hs (cast)16:10 (Cast)
18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:40
(Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
11/06- 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:10
(Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE
SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL14/06- 20:15 (Cast)
COLOSSAL (2D):
COMEDIA (+ 13 años)
11/06 -14/06- 22:50 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
11/06-14:10(cast)16:00 (cast)18:00
(Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
11/06- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt)
00:20 (Subt)
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASIA (+ 13 años)
11/06 14:00 (cast)16:50 (Cast)19:40
(Cast)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
11/06 -14/06-22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA APTA
13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30
- 22:30 (TODOS LOS DÍA) LUNES,
MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D
20:10 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES,
MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES Apta
Todo Publico CASTELLANO 2D 15:30
- 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 -
20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES,
MARTES Y MIERCOLES $60
LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50-
(TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES
Y MIÉRCOLES $60. CASTELLANO
3D 20:30 - (TODOS LOS DÍAS)