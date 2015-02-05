CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Junio 2017

A LAS 23.00 DUEÑOS DE LA COCINA

11/06/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.30 CINE. ATRACO

16.30 CINE. CHIQUITO, PERO PELIGROSO

18.00 CINE. SUEÑOS DE AMOR

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 DUEÑOS DE LA COCINA

01.00 CHICAS DE VIAJE

02.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 CÁMARA LOCA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.15 LOCOS POR EL CAMPO

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

10.15 CARBURANDO DESDE PARANÁ-

ENTRE RÍOS

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

21.00 PASAPALABRA

22.30 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ

CANAL14

10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA. VS. CHACARITA

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 ESTUDIO ABIERTO

18.30 PEREGRINOS DE FE

19.00 A CIENCIA CIERTA

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 MUSICALES

21.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. OLÍMPICO (FEMENINO)

23.00 PASA EN SANTIAGO

23.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE

BAILA

CANAL 4

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

PELÍCULAS

CINEMAX

07.33 FUERZA G

09.20 GATÚBELA

11.17 ARMA MORTAL 3

13.41 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

15.56 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

18.36 DESPIERTO

20.12 EN EL TORNADO

22.00 BAD BOYS 2. VUELVEN MÁS REBELDES

TCM

07.34 CASADOS CON HIJOS

08.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER

09.55 LA PANTERA ROSA

10.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.35 LA NIÑERA

11.01 ALF (TEMPORADA 2)

11.27 ALF (TEMPORADA 2)

11.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.43 ALF (TEMPORADA 3)

13.09 RÍO BRAVO

15.45 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

18.22 LA EDAD DE LA INOCENCIA

21.00 HECHIZO DEL TIEMPO

22.58 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?

TNT

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.36 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

09.44 GRITANDO Y PATEANDO

11.35 MI VILLANO FAVORITO

13.26 GRAVEDAD

15.14 HISTORIAS CRUZADAS

18.02 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

20.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO

00.01 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

01.01 INFIERNO AL VOLANTE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESCAPE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

EXHIBICIÓN

11.00 HOUSE M.D., EL SECRETO

12.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS

13.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, LA SALA

DE PRENSA

14.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

VERDADERAS NOTICIAS FALSAS

15.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

FASCINACIÓN

16.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

CONVERSIÓN

17.00 JOHNNY ENGLISH

18.45 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

21.00 AMERICAN PIE 2

23.10 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON

BURGUNDY

01.00 CHICAGO JUSTICE, NO JUZGUÉIS

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

PERSECUCIÓN

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN

09.30 FULLSCREEN

10.00 BEETHOVEN

11.45 BEETHOVEN 2

13.35 BALTO

15.10 FULLSCREEN

15.40 KAMIKAZE

17.35 GUERRA DE LOS MUNDOS

20.00 FRANKENSTEIN

22.40 13 FANTASMAS

24.35 FRANKENSTEIN

03.15 FULLSCREEN

A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HASTA EL 14/06, SE PROYECTARÁ

LOS PITUFOS 3.

+HASTA EL 14/06, A LAS 22, EL

CANDIDATO.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Y SUÁREZ)

+DOMINGO 11, A LAS 22, SE PRESENTARÁ

LA OBRA “MATÉ UN TIPO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 11, A LAS 21, CONCIERTO

LÍRICO.

+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET

DE TUCHO ORONÁ PRESENTARÁ

EL REENCUENTRO.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21,

“ABRACADABRA”.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22,

“JEKLY & HYDE”.

LA CASA DEL

BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO

ROMANZA, INTEGRADO POR

PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA

Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ

SU SHOW EN EL MARCO

DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA

SADAIC CONJUNTAMENTE

CON LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL.

COMPLEJO KALÚ

(AUTOP. SGO. - LA BANDA)

+VIERNES 30 DE JUNIO, LA PEÑA

DE MARCELO TOLEDO, CON

LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS,

FLORENCIA PAZ, CARAFEA,

ANDREA BUSTAMANTE Y TERO

PONSE.

CINES

SUNSTAR

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE

SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+ 16 años)

11/06 -14:00 (Cast) 16:35

12/06 -14/06-16:35 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASIA, COMIC (+ 13 años) 08/06

-19:10 (cast) 21:50

11/06 -14/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt)

LA MOMIA (3D): AVENTURA (+

13 años)

11/06 -14:00hs (cast)16:10 (Cast)

18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:40

(Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

11/06- 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:10

(Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE

SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL14/06- 20:15 (Cast)

COLOSSAL (2D):

COMEDIA (+ 13 años)

11/06 -14/06- 22:50 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

11/06-14:10(cast)16:00 (cast)18:00

(Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

11/06- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt)

00:20 (Subt)

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASIA (+ 13 años)

11/06 14:00 (cast)16:50 (Cast)19:40

(Cast)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

11/06 -14/06-22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA APTA

13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30

- 22:30 (TODOS LOS DÍA) LUNES,

MARTES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D

20:10 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES,

MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES Apta

Todo Publico CASTELLANO 2D 15:30

- 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 -

20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES,

MARTES Y MIERCOLES $60

LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50-

(TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES

Y MIÉRCOLES $60. CASTELLANO

3D 20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

 
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