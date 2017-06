Es como enamorarse

Hoy 20:25 -

La imagen puede comenzar y terminar en otros puntos, recorrer otros caminos, o traer autores de otro tipo, pero ahora elijo a éstos. En el primer punto aparece el exquisito Oscar Wilde corrigiendo en su escritorio la página que acaso había escrito el día anterior. Se entrega a ella con la pasión de un náufrago en busca de una tabla y al final confiesa “La releí durante toda la mañana y le agregué una coma. Por la tarde la volví a releer y la borré”. Y aunque él no lo dice, es posible que esa noche se hubiera acostado pensando cómo habría quedado su página y hubiera dormido con un sueño agitado. En la otra punta hay una chica de trece años, que escribe a escondidas y en profundo silencio, junto a otros siete judíos como ella, en el cuarto de atrás de la fábrica de su padre. Afuera hay fusiles y cruces esvásticas, gritos histéricos y voces en contra de ellos, pero a pesar de eso está feliz porque el día anterior le regalaron un Diario en donde escribiría cuentos breves, algunos poemas y el relato minucioso de los días y las noches en su horrible encierro. “Espero poder contártelo todo…” le dice a su Diario, al que le ha confesado que, cuando sea grande, quiere ser una gran escritora. Pero poco tiempo después soldados sin nombre, a los que no puede verles sus caras, se la llevan a un campo de concentración con su familia. Allí Ana Frank convive con lo que queda de lo que alguna vez fueran seres humanos y son esqueletos como ella y muere sin llegar a ser grande. Por una cruel paradoja su Diario llega a ser uno de libros más leídos del siglo veinte. Ana se convierte en la famosa escritora que había soñado, pero no puede saberlo. Cuando años después escritores de todas partes se preguntaron si tenía sentido escribir después de Auschwitz, seguramente muchos pensarían en ella. La línea que va desde la increíblemente ilusionada Ana Frank en su cueva hasta el exquisito dandy victoriano Oscar Wilde, es tan larga y sinuosa que parece que va a desaparecer en cualquier recodo del camino. No ocurre lo mismo cuando pensamos en el fervor que une a la chica y al dandy frente a sus páginas. En ambos casos, a los dos los mueve ese “misterioso amor por las palabras” del que habla Borges en un poema. Los dos, aunque tal vez ellos no lo supieran, aspiraban a la salvación por la escritura. Sin embargo, había otra razón más profunda y la explica un poeta menor con otras palabras. “La pasión de escribir es como enamorarse. Ocurre a pesar de nosotros y sin que podamos hacer nada” Basta recordar las páginas que garabatearon forzados soldados en el barro de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los borradores prohibidos del Doctor Zivago que envió Boris Pasternak a Italia para que la novela sobreviviera en otros países y otras lenguas o la décima que escribió Fray Luis en las paredes de su cárcel, que comienza: “Aquí la envidia y mentira/ me tuvieron encerrado…” para confirmar por qué esa pasión por escribir es inevitable. ¿Razones? Hay tantas como las que queramos encontrar. Escribimos para conservar nuestro pasado, convocar a nuestros deseables futuros; librarnos del silencio - esa misteriosa forma de la muerte-, crear otros seres o convertirnos e l l o s ; ima g i - nar otros mundos y ordenarlos con un comienzo, un desarrollo y un final, porque no lo tiene el mundo que habitamos todos los días. Darle sentido a nuestros deseos y nuestras vidas; vivir y renacer en tiempos y lugares diferentes como el inmenso Walt Whitman; ser inmortales; ser diferentes a nosotros mismos o ser muchos otros ; dejar testimonio de quiénes fuimos, qué hicimos, cómo es la siempre misteriosa época en la que a todos les toca vivir. Es verdad que con ese camino se justificaron las creencias más terribles y las dictaduras más sanguinarias, pero también es verdad que por ese camino también alguien pudo levantarse del barro y desgarrar su página gritando “Soy libre”. Por este camino siempre tan desconocido y extraño, el hombre puede agregar un mundo al mundo de todos los días, para que éste tenga sentido. Fieles a su soberbia y a su interminable c e gue r a , los s e r e s huma - nos trataron en todos los tiempos y lugares fijar las pautas sobre cómo debe ser la literatura. Razones de todo tipo no les faltaron: ideológicas, estéticas, religiosas, culturales, políticas, sociales, históricas, pedagógicas, lingüísticas y de cualquier otra índole. Ninguna de ellas sirve. Es como tratar de legislar sobre las infinitas imágenes del fuego, la traza de los relámpagos, el dibujo de las nubes o las formas que deben tener las olas y el mar. ¿Hay una buena literatura? Sí, más allá de esas vanas las prisiones, la mejor literatura es aquella que expresa lo que quisiéramos decir o soñar. Y así podemos arremeter contra los molinos con el radiante Don Quijote, entender las voces de venganza del padre de Hamlet, bajar al Infierno, recorrer el Purgatorio y subir al Paraíso en busca de la hermosísima Beatrice de Dante, enamorarnos de Madame Bovary, arrancarnos los ojos con Edipo, enfurecernos con la cólera de Aquiles, jurar ser más malos que una fiera con Martín Fierro, morir con Dahlman en una pelea a cielo abierto en algún lugar de la pampa, ir al futuro y regresar con una flor con el viajero de Wells, despertarnos convertidos en un insecto como Gregorio Samsa, ser el doctor Jekyll y Míster Hide al mismo tiempo, fascinarnos con los cuatro Evangelios, conocer la Guerra y la Paz con el conde León Tolstoi, viajar al pasado en la mejor novela de Stephen King para tratar de que John Kennedy no sea asesinado, navegar con Simbad, el marino, sentir la angustia de Robinson Crusoe en su isla o estar con Gulliver en el País de los Enanos y el País de los Gigantes. Esta lista es incompleta, será siempre incompleta, mientras alguien esté poseído por la inevitable pasión por la literatura y la ejerza en cualquier lugar y en cualquier tiempo. En todas partes y en forma inesperada se puede escribir esa página inevitable, como la que escribe en su mente Jaromir Hladik, el personaje de “El Milagro Secreto” de Borges frente a los verdugos qué van a fusilarlo. Eso ocurre más allá de todas las razones, a pesar de nosotros y sin que podamos hacer nada. Es como enamorarse.

(*) Miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras.