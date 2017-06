De escritores y lectores

Hoy 20:32 - S uelo decir que no existe una carrera que nos permita recibirnos de escritores, por tanto lo que nos legitima en esta extraña y a veces absurda categoría es la mirada del otro: el premio que ganamos, el libro que nos presentaron, la participación en una feria, los encuentros en los bares donde nos leemos y nos aplaudimos, algún trasnochado lector que recorrió las páginas de un texto nuestro, más los blogs, el face y tantos otros hilos de la red que anda por ahí atrapando palabras, sensaciones, pedazos de historias y de no historias que queremos compartir (o, por qué no, exorcizar…). No caben dudas de que la condición de escritor y la de lector han cambiado vertiginosamente en estos tiempos en que el papel convive con la inalcanzable palabra virtual. Sin embargo, esta coexistencia de dos formas de acercarnos a la lectura y a la escritura produce escenas que van modificando las que conocemos. Lo acabado, lo terminado, lo cerrado, lo clausurado, le dan paso a lo que se construye permanentemente, a aquello que no tiene punto final, a las palabras que no dejan que las atrapemos o que se repiten nunca igual con incontables versiones. ¿Quién teje la red? Entonces las dimensiones de escritor y de lector ya no son tan claras, van haciéndoles un guiño al tiempo y a la historia. Y se trata más de tramar en contextos de producción que se derrumban como una suerte de interminable dominó. Para poder visualizar mejor esta metamorfosis a la que vamos acostumbrándonos, recuerdo mágicas escenas de lectura en el hogar familiar. Mi padre, placentero lector, solía narrar en cada sobremesa historias maravillosas de los egipcios y sus momias, de los médicos griegos, de faros perdidos en la punta de un mapa, de la ballena más intrigante, de vampiros, hombres-lobo, niños solitarios, la selva, el monte, todos los lugares imposibles que se hacían realidad en su apasionado gesto de contar. Y así como a Sinuhé, el egipcio, fui encontrando en el tiempo aquellas grandes aventuras de Los tres Mosqueteros, o las obras de Julio Verne, o los clásicos rusos… Elegí la literatura en mi camino profesional, pero nada se pudo comparar a aquellos momentos donde la transmisión de las historias superaba cualquier expectativa. Hoy aprendí otras formas de conectarme con los libros. Sé que puedo estar escribiendo estas palabras y que pronto las enviaré con sólo apretar un botón y quizás en unos días las leeré en la pantalla de mi teléfono, ése que, a veces, parece más “smart” que yo. Sé que los adolescentes escriben novelas que van publicando por capítulos y al instante pueden buscar en un planisferio dónde y cuántas personas han leído lo que escriben. O que siguen en la web a algún escritor del que son “fans” y lo ayudan a escribir “on line” partes de sus historias, en un admirable ejercicio de escritura colaborativa donde el autor va desapareciendo detrás de sus trazos. No hay que olvidar la otra pata de la escritura, constituida por el negocio editorial que, más de una vez, poco tiene que ver con lo artístico y mucho con lo comercial. ¿Lo bueno vende? ¿Qué es lo bueno? Y el abanico se abre para traer vientos más filosóficos que comerciales. Lo que sí podemos observar es que lo que se edita (porque se vende) es aquello que tiene potenciales lectores, seguidores de una zaga, de un personaje, o de un mundo cuyas leyes nos atrapan y nos distraen de nuestra cotidianeidad. Oficio vano En e s t e s iglo XXI que transitamos estamos aprendiendo a convivir con nuevos contextos, con guerras diferentes -pero no menos dolorosas-. Carecemos de una caja de herramientas para enfrentar los días y asistimos al recambio de generaciones que se suceden antes de que podamos acostumbrarnos a las distancias que nos marcan, mientras encanecemos por fuera y por dentro, y nuestros cuerpos nos avisan de los excesos y los tiempos. La crisis ha sido y es una constante. Por ello los modos de ficcionalización no pueden menos que transformarse en cada contexto de producción. ¿Cómo dialogan los escritores con sus entornos sociales, políticos, ambientales? Han nacido nuevas poéticas e innovadoras formas de exhibirlas para atrapar lectores. En medio de e sos cambios, de las vanguardias que fueron y las que ven la luz, de las voces que buscan hacerse oír aquí y allá, quizás debamos preguntarnos si no asistimos a la muerte del escritor, tal como lo tenemos instalado en el imaginario colectivo. Quizás sea saludable, y hasta necesario, que esto ocurra para dar nacimiento a nuevos modelos de escritores con menos vanidades y mayor humildad, con otras destrezas y con ese impulso de pararse al borde del abismo para atreverse a destruir moldes y posturas y salir a la caza de los nuevos lectores. Ésos que necesitan compartir la palabra sentados en una ronda imaginaria alrededor del fuego para inaugurar otros horizontes menos ajenos y más amables.