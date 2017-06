FÚNEBRES | 11 de Junio de 2017

Hoy 21:43 -

FALLECIMIENTOS

- Alberta Coria

- Domingo Ismael Sández

- Lorenzo Ricardo Lugones

- Mario Alfredo Costa (La Banda)

- Leandro Yamil Lazo (Fernández)

- Aurinda Trinidad Trejo

- Audino Arcángel Gómez

- Josefa Gálvez (La Banda)

- Alberto Almirón

- Ángel Gerónimo Gerez

- Fanny Garzón (Quimilí)

Sepelios Participaciones

ALMIRÓN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su hermana Nora Almirón, su cuñado Hugo Herrera y sus sobrinos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 9 hs., casa de duelo sala 2 P. L. Gallo 330 - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Dagmar Zimmer y Dr. CarlosGuillermo Flaja Morellini, sus hijos Guadalupe, Agustina y Guilli acompañan a sus hijos Liliana y Guillermo y flia, en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. La pequeña comunidad Hijos de Maria perteneciente a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, participa su fallecimiento y acompañan a su hermana Pocha y a toda su familia en tan doloroso trance. Elevamos con fe, nuestra oración, para que su alma descanse en paz y brille para El la luz que no tiene fin. Que así sea.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Ing. Oscar Barrionuevo participa su fallecimiento. Acompaña a la familia en estos momentos.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Lic. Raúl Ick participa su fallecimiento.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Directorio de Cia. de Recreativos Arg. UTE participa el fallecimiento del padre de su empleado Álvaro Edgardo Caro Garay.

CONCHA JUÁREZ, PRISCILIA ELSA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Dejad que los niños vengan a Mi, porque de ellos es el Reino de los cielos". Sus tíos José Juárez, Mercedes Nediani, Dra. Alejandra, Patricia, Analía y Roberto Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONCHA JUÁREZ, PRISCILIA ELSA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna". Sus tíos José, Mónica, Marcelo, Silvia y Cristian Juárez y primos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONCHA JUÁREZ, PRISCILIA ELSA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "El Señor te reciba en su Reino de amor". Francisca de Nediani, sus hijas Betty, Tere, Daniela, hijo político José, Julio, nietos, Dra. Alejandra, Patricia, Agustina, Analía, Robertito, Miguelito participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su abuelo René y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria-

CORIA, ALBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus hijos Carlos Arturo, Miguel Ángel, Estela Antonia, Patricia Isabel, Luis Rafael, Ramón, Mario, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Gaby, Anibal y Roberto Fares, acompañan en su dolor a sus hijos Polo, Fanny y Enrique Aza, Ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Lamentan profundamente su fallecimiento, Alfredo Ramón Montoto, Rosa Piazza y familia y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento. Que descanse en paz.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su hijo: Pedro Garcia, sus nietos: Pedro, Ernestina, Juan Patricio y Amparo Garcia, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Raúl Juárez Carol, Clara Martilotti, suss hijos y nietos participan con profunddo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Mercedes Vidal y sus hijos Pedro, Ernestina, Juan Patricio y Amparo Garcia Vidal participan con profundo dolor su falecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Juan Carlos Contreras, Maria Clara Vidal y sus hijos Pedro Ignacio, Mariano y Lucia, participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Alba Camaño de Avila y sus hijos Inés, Teresita, Roberto y Nancy y sus nietos Carlos, Javier, Carla, Pablo,Carolina y Mariana Gorosito, Florencia, Isabella y Sofía Avila y Lourdes Valverde y Valentino y sus bisnietos Mateo, Ludmila y Francisco, acompañan en el dolor a Pedro y ruegan oraciones por su entrañable amiga que supo estar en los momentos más difíciles.Amiga solícita e incomparable que supo ganarse el cariño de toda la familia.

GEREZ, ÁNGEL GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su mujer María Cecilia Paz, sus hijos Adrián, Armando, Alfredo, Ángel, Alejandro, Yanina, Marcela, Martha, Fabiana y sus nietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio de El Deán, casa de duelo Pje. 243, Bº Huaico Hondo. SERV. Caruso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, AUDINO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su hijo Carlos María, h. pol. Nilda, nietos, su hermano, Aroco Gómez part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.S

GÓMEZ, AUDINO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Querido hermano tu ausencia me provoca un inmenso dolor. Me reconforta saber que ya estas en la Gloria de Dios. Te voy a extrañar siempre. Su hermano Aroco y sobrina Marisa Gomez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueeron sepultados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, AUDINO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Que descanse en la Paz del Señor". Sus sobrinos Hugo, Cacho y Myriam Ruiz con sus respectivas flias. participan con profundo dolor ssu fallecimieento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, AUDINO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus sobrinos Liliana y Carlos, sobrinos nietos Carlitos, Eugenia, Martin, Facundo, Maria Lujan y Justino gomez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, AUDINO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Dr. Horacio Lugones, Julieta Rodriguez e hijos Dr. Facundo Lugones y Sra. lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oracioness en su memoria.

GÓMEZ, AUDINO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Eduardo Cheein, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Breaposeño. Ruega oraciones por su eterno descanso.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Estela y Luciana Luchini, un sincero abrazo para Zuny por el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUGONES, LORENZO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su esposa Susana, hijas Mariela y Silvina; h. pol., nietos,, hnos. Mirta, Nélida, Graciela y Zulema; hnos. pol. y demás familiares. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SEPELIO SANTIAGO - NORCEN.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Ida Scillia y sus hijos Enrique Llapur, Luciana Llapur y Juan Carlos Peña participan su fallecimiento y acompañan a Graciela, Mariano y sus hijitas en tan dolorosa pérdida, rogando que el Señor les dé pronta resignación. ¡¡Ya descansa en la Casa del Señor!!

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Lionel D. Moya, Emma M. Figueroa y familia, Dr. Rafael O. Moya y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Verónica, acompañan a su esposo Mariano Páez y sus hijas en estos tristes momentos. Que descanse en paz.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Antonio Gallego, Matilde Aliaga, sus hijos Diego y María Gallego, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a su flia. en este difícil trance. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Diego Gallego y su hija Justina Gallego, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Rogamos oraciones en su queridda memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Agostina y Justina en estos momentos de mucho dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Amigas y vecinas de la calle Mendoza, acompañan con profundo dolor a Graciela y familia por la dolorosa pérdida de su nuera Verónica. Rogamos orar por su alma. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Alberto Marnero, Teresita Flores y sus hijos Nicolás, Agustina y Florencia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Dr. Miguel Norberto Ramón Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, pide una pronta resignación a su familia, ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Rocío Araya y Germán Prado, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Blanca Argentina Pedano, Josefina Yolanda Pedano de Fumarola, Dr. Héctor Rafael Fumarola y Dr. Luis Alejandro Fumarola participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Alfredo y Sandra Macchiarola e hijas. y Personal de la Empresa San Felipe parrticipan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Mariano Paez. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Huerto Funes Bravo y flia. participan con pesar el fallecimiento de la mamá de su amiga Justina y elevan oracioness por el eterno descanso de su alma.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Marta Susana, Eduardo, Negro (a), Inés, Lucía (a) y Juan José Pellicer Yocca y sus respectivas familias acompañan con mucho dolor a su querida amiga Olguita y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Dagmar Zimmer y Dr. Carlos Guillermo Flaja Morellini, sus hijos Guadalupe, Agustina y Guilli, acompañan aSilvia y Ricardo y flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Luisa Abalos y sus hijos Pablo, Ignacio, Francisco y Paula Degano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Ing. Sergio Gómez Molina, su señora Liliana y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio, Huerto, Lucas y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Dra. Marcela Vergottini, su esposa Fabian Lisa, sus hijos M. Victoria, Valentin y Francina acompañan en el dolor a su querida amiga Leysa y familia. Elevan una oración en su memoria.

SÁNDEZ, DOMINGO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus hijos Alberto, Jorge, Daniel y Roxana; hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos son velados en Antenor Álvarez y 6to. Pje. y serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Piedad. SEPELIO SANTIAGO - NORCEN.

SÁNDEZ, DOMINGO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Tengo presente tu rostro y tu voz y siempre las tendre por mas que fisicamente no estés, siempre vas a ester en nuestro corazon. Su hermano Gladys, sus sobrinos Nory y flia, Chiki y flia, Chochín y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SÁNDEZ, DOMINGO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Que brillea para el la luz que no tiene fin". Su hermano Pascual y flia, sus sobrinos Lito, Pelado, Patricia y flia, Roger y flia, Fredy y flia y Claudio y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SÁNDEZ, DOMINGO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Tus amigos de La Herradura que siempre te recordarán. Luis Topo, Juan, Dioni, Chini, Hugo, Chiki, Chichi, Mocho, Marce, Petete, Hector, Gordo, Dany, Opera, Loro y Tony, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

TABOADA, LUIS CÉSAR (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció en Moreno - Bs. As. el 9/6/17|. Su hermana Sarita, primos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Orfelia, Myrian, Claudio y Alberto en esta triste circunstancia. Se ruega una oración en su memoria.

TABOADA, LUIS CÉSAR (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció en Moreno - Bs. As. el 9/6/17|. Mario E. Taboada, su esposa Victoria B. Morales, sus hijos Álvaro Hernán, Natalia Verónica, Sergio Nicolás Taboada; sus hijos políticos José G. Esber Attiel, María S. Villalba, sus nietos Matías Ignacio, Agustina y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y acompañan a la familia en esta desafortunada circunstancia, rogando a María Santísima les de fortaleza. Se ruega una oración en su memoria.

TABOADA, LUIS CÉSAR (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció en Moreno - Bs. As. el 9/6/17|. Víctor Raúl Taboada, Silvia Teresa Taboada, Mario Taboada y María Claudia Soria participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CASTELLANOS DE SORIA, JUANA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel Bs.As. el 11/5/17|. Sus hijos Carlos Soria, Olga y Estela Soria, hijos políticos Miguel, Noelia y sus nietos Leticia, Anahi, Aime, Natali, Nahuel y nieto político Ulises, bisnietos Agustín, Sofía, Fiorella, Bianca y Abril, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia Espirito Santo del Bº Ej. Argentino, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

CORVALÁN, ROLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Su hijo Negro, sus nietos Adrián, Diego, Alessandro y Jesús Gallo; Luciana Tenreyro y Sandra Orieta invitan a la misa hoy a las 20 en Oratorio Don Bosco, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GEREZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Sus hijos Gregorio, Carlos, José, Antonio, Amalia y Chuchi; nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José Obrero, al cumplirse primer aniversario de su fallecimiento.

VILLALBA, FRANCISCO BORJA (Panchín) (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/09|. Amor mío: recordarte hoy duele, pero más duele tu ausencia, pensar que podríamos haber cumplido nuestros 46 años de matrimonio en días, pero Dios te llevó cuando se cumplía 38 años de estar juntos. Te extrañamos, pero sabemos que no sufres y desde donde estés nos cuidas y nos acompañas en cada una de nuestras cosas y nos proteges. Te amamos. Tu esposa Adela Cordero, tus hijos Gustavo y Paola; tus nietas Fiona, Valentina, Selena y Julieta invitan a la misa hoy a las 20 en el Santuario de Sta. Rita, se ruega una oración en su querida memoria.

ZELADA RAMÍREZ, ESTHER NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/04|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Olga Alicia de herrera, su esposo, hijos, hija política y nietos invitan a la misa que se oficiará el día lunes 12 a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita. Ruegan oraciones en su querida memoria.





Agradecimientos

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su esposa, hijas, nietos y bisnietos agradecen el acompañamiento y cariño de familiares y amigos en tan doloroso momento, e informan que su novena se está realizando en la iglesia Santo Domingo desde el día de ayer a las 21 hs.





Recordatorios

GEREZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Su hijo Carlos, su nuera Alicia y sus nietos Fabián, Esteban, Ángel, Belén y su bisnieta Delfina lo recuerdan con cariño al cumplirse 1 año de su fallecimiento.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su esposa: Nelly Canlle, sus hijos: Mario Alfredo y Viviana, hijos pol y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Misericordia. Casa de duelo: Irigoyen y Garay ( S. V. ) Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su desconsolada esposa Nelly Elena Canlle participa su fallecimiento. Sus restos son velados en Garay e Yrigoyen y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio de la Misericordia.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus hermanos políticos Mafalda Canlle y Roque Díaz; sus hijas Ana, Viviana, Carola y Marisol participan su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus hermanas políticas Dra. Berta Canlle y Mercedes Ingratti participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus hermanos políticos Marta Isabel Canlle y Luis Díaz; su hija Patricia; sus nietos Pilar, Benjamín y Martina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su hermano político Daniel Olmos y familia participa su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus hermanas políticas Berta y Marta Canlle con su esposo Luis Díaz; su prima Mercedes Ingratti; sus sobrinos Patricia, Pilar, Benjamín y Martina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su sobrina María Soledad Abdulajad, Daniel Lizárraga, sus hijos Gastón y Florencia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Gracias por todas tus enseñanzas y todas las vacaciones juntos. Así te voy a recordar. Su sobrina Ana Alejandra Abdulajad y Juan Manuel Sandez participan su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su primo Pío Penida, sus sobrinos Omar, Miguel y Marta y sus familias participan el fallecimiento del querido Tito y ruegan la cristiana resignación para su familia.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Que el Señor lo reciba en seno y la Virgen lo cubra con su manto. Sus hijos del corazón Viviana Verónica Abdulajad y Esteban González; su nieta Zamira participan su fallecimiento.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus vecinos Luis y Adriana Rearte y familia; Nene y Betty Rosolino y familia; Roberto y Blanca Giménez y flia.; Toti Romero y familia despiden a su querido amigo Tito.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Rosa Carmen e hijos participan su fallecimiento y ruegan la cristiana resignación para su familia.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Graciela Guzmán e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Nelly en su irreparable pérdida.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Las amigas de su esposa Nelly, la acompañan en este difícil momento de dolor: Foda Sisalli y flia.; Norma Seú, Nilia Chazarreta, Marta de Castillo y esposo, maría Elena de Rojas, Chicha Palomo y esposo, Juanita Argibay. Ruegan una oración en su querida memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Daniel Horacio Ayuch, su esposa María Alicia Molina e hijos participan con pesar el fallecimiento de su amigo. Acompañan a Nelly, y a sus hijos en el dolor.

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su amigo Ciro Santillan y Paula Frias., Hugo R. Santillan y flia., y Raul Villalba y flia., acompañan a la flia. en tan duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del distinguido vecino y profesional, esposo de la querida amiga Nelly Canlle. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

GÁLVEZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus hijas Toñi, Norma, Dora Morante, hijos pol., nietos, bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín del Sol a las 16.30, casa de duelo sala 1 LB. Belgrano 532 - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ALOMO, MARIO SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Personal directivo, docente y comunidad educativa de la Esc. Nº 1057 de Granadero Gatica participan con dolor el fallecimiento de nuestro colega. Elevan oraciones en su memoria.

GARZÓN, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. La Vida nos ha sido dada para buscar a Dios, la Muerte para encontrarlo. El Señor te reciba en sus jardines de paz y te dé el descanso eterno. Alfredo Chamut y flia participa con el dolor más profundo su fallecimiento y abraza a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

LAZO, LEANDRO YAMIL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus padres, hermanos, tíos, comp. de trabajo, abuelos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. de Fernández. SERV. Sindicato de Camioneros - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LAZO, LEANDRO YAMIL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su tío Elías Corbalán y su prima Paola Alejandra Corbalán de Falcón y familia y Maira Domínguez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LAZO, LEANDRO YAMIL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LAZO, LEANDRO YAMIL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. El Club Sportivo Fernández participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LAZO, LEANDRO YAMIL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LAZO, LEANDRO YAMIL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. La comisión directiva del Sindicato de Camionero y Mutual 15 de Diciembre part. con profundo dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández.





Invitación a Misa

MORE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16 a la edad de 66 años|. Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, sus hijas Sole y Day; su marido Rafael y su nuera Genoveva y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 10 hs. en la Pquia Ntra. Sra. de Rosario y el responso en el cementerio Cristo Redentor de la ciudad de Fernández a las 16 hs.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

CÁRDENAS, JOSÉ SALUSTRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. A un año de tu partida al Reino Celestial, por mas que pasaron los dias no te podremos olvidar, es que te fuiste de repente y no logramos asimilar tu partida, sabemos que en el Cielo estás bien, sentado al lado de Dios, pero aqui en la tierra no se imagina la falta que nos hace. Te pedimos que nos des fuerza Señor para poder seguir adelante: Su esposa Elva, sus hijos Silvia, Walter, Alian, Cristina, Edgar, William, Sonia, sus hijos politicos William,Claudia, Pamela, Carla y Edith, sus nietos Denis, Exequiel, José, Luna, Miguel, Cristian, Valentina. Se invita al responso hoy domingo a as 16.00 hs. en el cementerio El Simbol. Dpto. Silipica.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. La distancia física que nos separaba en el diario vivir, la acortabas cada lunes con tus llamados para saber de nosotros, preguntando por cada uno de tus hermanos, con consejos y recomendaciones, te despedías diciendo "madre los quiero mucho". Gracias hijo por tanto amor, en los cortos 49 años de tu vida terrenal, te llevaremos siempre en nuestro corazón. Gracias Señor por permitirnos disfrutar de un hijo como Mario, respetuoso, responsable, agradecido. Sus padres: Amalia y Máximo, su hijo Francisco, sus hermanos Inés, Ana, Silvia, Luis, Rossana, su sobrino ahijado Mathías, nos. políticos Oscar, Ariel, Susana, Ricardo, tíos, primos, y sobrinos agradecen a: Esc. Nº 101 - Upianita, Promoción 86 (Loreto), feriantes de Nueva Francia, Centro de Jubilados y Pensionados Nueva Francia, Esc. Nº 977, Comunidad San Isidro Labrador, familias de Lela Herrera, familias: Sandoval, Bravo, Rossi, Santillán y todos los vecinos y personas que nos acompañaron en este doloroso momento e invitan a compartir el responso hoy domingo a las 16 hs. en el cementerio de Nueva Francia, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.