Fotos Los suplementos, amigoS de todos los fisicoculturistas

11/06/2017 -

Se dice que los atletas de la alta competencia muchas veces se nutren de suplementos o de algún método especial para fortalecer su cuerpo y hacer crecer sus chances de ganar en un determinado torneo.

Lauro Chávez y Joaquín Chaud fueron los que opinaron al respecto y cada uno consideró que son importantes los suplementos que cumplen una función clave para el desarrollo de la actividad, especialmente en el ámbito de la competencia.

"Los suplementos los usamos por el sobreentreno que tenemos. Una persona que no hace el culturismo no podría sobrellevar distintas situaciones que se van dando en el camino. Es difícil que alguien normal, por decirlo de una forma, pueda afrontar tantos desafíos en el día a día. Hay que estar preparado no solo de la cabeza sino también de todo lo que implica estar practicando un deporte que requiere constancia y mucho sacrificio", comentó Lauro Chávez al respecto. Por su parte, Joaquín expresó: "Creo que ayudan mucho a la preparación del atleta, más cuando tiene que asumir desafíos importantes como torneos nacionales e internacionales. También es cierto que no hay ningún suplemento que pueda hacer el trabajo que nosotros necesitamos para estar de la mejor manera. La voluntad y las ganas de crecer día a día pueden estar por encima de cualquier otra que no sea para el buen rendimiento del atleta".