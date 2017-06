Fotos Cuando los músculos son los que dominan la escena

11/06/2017

Por Daniel Vera

El culturismo es un arte que tiene sus pros y sus contras. Están aquellos que consideran que hacer una actividad que requiere un sacrificio importante, sobre todo en el aspecto físico, puede llevar a distintas situaciones (el riesgo a la muerte por ejemplo si no se respetan ciertas pautas para que el deporte del fisicoculturismo no caiga en desgracia), y los que piensan que nunca hay un límite para tratar de estar mejor. Santiago del Estero es una de las provincias en la que también se hace culturismo y con mucha pasión. Hay varios casos en los que nuestros representantes lograron subirse a lo más alto del podio en torneos nacionales e internacionales y que fueron motivos de orgullo. Pero dentro de este ámbito donde se combina la capacidad física con la voluntad para hacer del culturismo una dedicación permanente y rutinaria, hay algunas historias de vida que reflejan en cuerpo y alma lo que representa para ellos una actividad que pone a prueba la resistencia física tanto del hombre como de la mujer. "Con Lauro estamos juntos hace 15 años. Nos conocimos en un gimnasio de un centro comercial de La Banda. Él se estaba preparando y yo solamente me entrenaba para estar en forma. Después empezamos a convivir y me terminó contagiando su deporte", comentó Fernanda Cordero, esposa de Lauro Chávez, un reconocido fisicoculturista del medio. Cuando se le preguntó sobre cómo hacían para compartir la actividad, la culturista que además trabaja como chofer de la grúa de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital, afirmó: "Nos levantamos bien temprano y llevamos a nuestro niño al colegio. Hacemos un poco de actividad por la mañana en uno de los gimnasios que tenemos y después por la siesta seguimos en otro del barrio San Fernando. Allí doy mi clase al igual que Lauro que tiene sus alumnos". Su esposo también habló de la importancia de los cuidados especiales de los atletas para llegar en óptimas condiciones a los certámenes. En este sentido, valoró el esfuerzo de todos por cumplir con una dieta estricta y que le permita abrigar esperanzas de pelear por los primeros lugares. "La preparación en este sentido es fundamental. Todo se pesa gramo por gramo. No tenemos que salir de la dieta. En mi caso, y en las primeras épocas de competencia, costaba mucho manejarla, especialmente cuando te toca regresar a la actividad", explicó Lauro cuando se refirió a una de las cuestiones trascendentales en la vida de un fisicoculturista. ¿Alguna vez se imaginó que Santiago podía estar representada en un torneo nacional por una persona que además de ser maestra de música es psicóloga?. "Yo soy maestra de música y psicóloga aunque no estoy ejerciendo lo último. Tengo tres hijos y mi paso por el culturismo es breve. En el 2015 hice 8 presentaciones en torneos FAM entre julio y diciembre. Obtuve como principal logro el subcampeonato Mercosur 2015 y el séptimo puesto en un rankin interno de la Federación con tan solo 6 meses de competencia", comentó Silvia Stabio, una atleta bandeña que comparte su actividad deportiva con la cultura de la educación básicamente. Silvia es madre full time, pero eso no le impide asumir este deporte como un compromiso que ya lleva más de 15 años en su haber. "En el 2016 hice una pausa larga y ahora estoy programando mis próximos torneos y definiendo sobre todo en seguir o cambiar de categoría", remarcó la representante de la ciudad de La Banda. Joaquín Chaud es el deportista más joven del grupo. Tiene 22 años (el próximo martes cumple los 23) y una importante carrera por delante. Hace poco estuvo compitiendo en la ciudad de Córdoba donde obtuvo un doble primer puesto en su categoría y está regresando con todo a la actividad que hoy lo tiene atrapado. "Me gusta lo que hago porque veo que te permite estar bien de cuerpo y alma. Es muy importante para mi asumir este desafío. Requiere un cambio de hábito total en la vida. Me gusta ver como mi cuerpo se va transformando. Cuando uno le dedica tiempo y hay mucha perseverancia, todos los objetivos se pueden cumplir", señaló Joaquín, un estudiante de la carrera de administración de empresas. Siendo tan joven y con tantas cosas que da la vida, Joaquín es consciente que siempre está expuesto a las tentaciones, sobre todo cuando hay que respetar un plan de alimentación necesaria para evitar excesos y no salir de la dieta que se requiere muchas veces para la competencia. "Soy de cuidarme mucho con la comida. Tengo mi plan de alimentación y soy muy exigente conmigo mismo. También me gusta jugar a la pelota y soy de salir muy poco. También tengo mi compromiso con la carrera que estoy estudiando en la Universidad y sé que debo complementar todo de la mejor manera", acotó Joaquín como para dejar en claro lo que representa cada una de las actividades que desarrolla en su vida. Así como otros deportistas de elite, Lucio Rodríguez tiene grandes ambiciones es por eso que todos los días concurre al gimnasio para tratar de estar en forma y listo para cualquiera de los torneos que se pueden presentar. El atleta capitalino sabe que los éxitos llegan de la mano de los sacrificios permanentes y del duro desafío de competir a más alto nivel. "En la Argentina hay grandes fisicoculturistas y todos apuntan a lo mejor. Más allá de que en lo personal lo tomo como una actividad deportiva que me gusta, siempre me preparo para dar lo mejor en cada una de los torneos que me toca intervenir. Gracias a Dios hoy estoy en el mejor momento de mi carrera y ojalá que siga así porque mi objetivo siempre va a ser estar entre los mejores", comentó Lucio que además de enseñar en un gimnasio de la ciudad capital, también es personal trainer. Al respecto de esta última tarea comentó: "Es lindo trabajar con gente que quiere estar bien no sólo en el aspecto físico por su salud sino también por algunas otras cuestiones personales. Me gusta lo que hago y cada día voy aprendiendo más".