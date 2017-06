Defraudación en Colegio Notarial: fuego cruzado entre los abogados de Vaca Japaze y Juan J. Bau

Fotos PROCESO Anteanoche fue allanado, otra vez, el Colegio de Escribanos.

11/06/2017 -

En el escándalo del Colegio de Escribanos, ayer se hizo público un audio que enfrentó, en posiciones antagónicas, a los abogados defensores de Luis Vaca Japaze y Juan José Bau, ex titular de la Administración y aún presidente de la institución, respectivamente.

En la charla intervendrían ambos detenidos, a quienes se endilga participación en una supuesta defraudación de más de $5.000.000 en la receptoría de impuestos provinciales que funcionaba en la sede de la entidad.

En diálogo con EL LIBERAL, Diego Lindow, representante de Vaca Japaze, manifestó: ‘Supuestamente, es un audio cortado que no tiene ni un principio ni un final, en él, mi defendido confirma lo ya dicho en su indagatoria. Él no se arrepiente porque no robó nada. Señala que de $ 100 ingresados, $ 70 se pagaban en efectivo y los otros $30 iban a la cuenta del Colegio. De allí, sólo se podían retirar mediante cheques firmados por el presidente o la tesorera’, dijo Lindow.

‘Luego debía depositarse en Rentas. Eso no lo hacía, ya que al parecer lo gastaba Bau’, acotó el letrado.





"Lo venía amenazando"





‘La angustia de mi defendido es porque Bau lo venía amenazando. Le exigía que venda alguna propiedad, o pidiese un préstamo. Lo extorsionaba para tapar el faltante. Es más, cuando lo detienen, Vaca Japaze dijo: ‘Momentito, ¿por qué me detienen?, si Bau estaba al tanto de todo’. Lindow fue mucho más allá. ‘Pregunto, ¿dónde está el dinero? Mi cliente sostiene que está en las cuentas del Colegio. El otro (Bau) hacía gastos siderales. La angustia de mi cliente es porque no quería ser denunciado, menos ir preso’.





Defensor de Bau





A su turno, Hugo Frola, abogado de Bau, precisó: ‘Vaca Japaze no dice que son $ 4.000.000 sino $ 2.000.000 y se hace cargo de esa cifra’, disparó. ‘Él llora y reconoce que él ingresó fotocopias truchas. Y en su llanto, sostiene que no quiere ir preso. Él tenía a su cargo la función. La plata no está. Era en efectivo que se recibe por caja y debía mandar a depositarla con dos personas y no lo hizo’, juzgó.

Ahondó Frola: ‘Hay que escuchar el audio completo. Vaca Japaze fue a la Dirección General de Rentas. Habló con su director y una contadora, a quienes les confesó la maniobra de los $ 4.000.000. También hizo lo mismo ante el Consejo (de Notarios) Ese audio lo compromete sólo a él’.

Asimismo, el letrado lo tildó ‘de charlatán. Él cobra más que el juez y la fiscal’.





"Recién empieza"





De todos modos, Frola pidió prudencia. ‘Esto recién empieza. No hay que apurarse. Creo que Vaca Japaze no es el único. Esperaré, pediré medidas de pruebas y sostendré la misma versión’.

A criterio del abogado de Bau, ‘el que se hiciera público el audio debería generar reacciones. Espero, creo que Vaca Japaze ha de responder a esto de alguna manera, cosa que me parece fantástica porque habrá gran revuelo y se jugará en un terreno especial’.

En tal sentido, el profesional auguró que ‘el fiscal de Estado, (Raúl Abate) investigue porque deduzco hay más choros y una probable asociación ilícita, caiga quien caiga’, enfatizó.