Gran reunión para el turf

Fotos EVENTO Serán diez carreras y arrancarán a las 11 en el circo hípico.

11/06/2017 -

Hoy se correrá la 7ª reunión de turf que tendrá al Clásico 42º Aniversario del Hipódromo 27 de Abril sobre 1.500 metros como prueba central. Están anotados: Puré Reinado, Linbu, Puré Machacho, Río Hermoso, Grump, Little Boy, Sattle Cha Cha, Forty Bairoleto.

1ª carrera, premio Día del Escritor (400 metros): Flor de Espada, Risueño Cap, Vuelo Inspirado, Capitel, Xavante, Buyer’s Market, Luca Prodan, Ziku, More Energy. 2ª, Día del Banquero, (400): Dancing For Queen, Brumática, Basilisco, Principito, Oxford City. 3ª, Batalla de Salta (350): El Sirio, Pampita, Generala, Bom Paiter, Z Místico, Negro El 20, Santideo, Loca de Amor, Floreño, Bustar. 4ª, Ex Hipódromo 12 de Octubre (500): Mi Negro Pain, Pacific City, Potra D’Oro, Rismoney, Violoncelo, Calamaro Querido, Princess Charlotte. 5ª, Cruz Roja Argentina (1100): Jeune Chic, Vil Demonio, Abanderole, Señor Duque, Selena Rye, As Rey, La del Nilo, Dussi Fil, Corte Inglés, Potro Boy. 6ª, Día de La Bandera (1.200): Cutler, Hi Track, Lucky Dabbler, Bol Surge, Norway Opera, Point De Vue, Heavy Sleeper, Ring Charly. 8ª, Día del Bombero Argentino (450): Séptimo Severo, Santa Mía y Mágico del Alba. 9ª, Clásico General M. Belgrano (350): Sobra Clase, Don José y Balani. 10ª Día del Periodista (400): N. Lauda, Depredador, La Gringa, Robertito.