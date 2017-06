Fotos Quitarse la vida para dar una lección, una "estrategia" tan común como errada

11/06/2017 -

¿Hay casos en los que los adolescentes deciden suicidarse para darle una lección a alguien? Los expertos dicen que sí. En ocasiones suele pasar cuando el corazón de un adolescente está enfermo de dolor, desilusión o desamor.

También cuando se sienten explayados desde su mismo entorno familiar o cuando no logran atraer la atención de los padres, quienes en el afán de lograr otros objetivos iguales de válidos para la familia, suelen desatender a los hijos.

"Existen casos en los que el adolescente decide suicidarse para darle una lección a alguna otra persona, una novia o novio, etc., pero en el fondo esto marca un mal manejo de las emociones, una tendencia a la impulsividad y un contexto poco contenedor. Es probable que las características familiares sean una tendencia a la dramatización y exageración de las emociones principalmente las negativas. Recordemos que para matarse, la frustración tiene que ser mayor que el amor propio y tiene que vencer el instinto de autoconservación. Siempre de fondo hay un sufrimiento intenso llámese dolor, frustración o sus matices emocionales", explicó la educadora socioemocional, Gabriela Palazzi. Pero, ¿el suicida sabe que él nunca será testigo de lo que ocasionará en quién quiso darle una lección? Tal vez no. Tal vez esté tan enfocado en su dolor, que ni siquiera piensa en el después.

Para trabajar en esta temática, el Lic. César Luna, de la Comisión de Psicología Educativa de la Adimyt, remarcó la importancia de escuchar y contener al "posible futuro suicida". "Se debe en primer lugar escuchar en forma interesada y activa al potencial suicida, aportando opiniones y mostrando la emoción que nos produce lo que escuchamos, es decir en primer lugar debemos generar empatía, hacerle saber que aunque no estamos de acuerdo con su actitud o pensamientos entendemos su sufrimiento. La crítica tiene que ser constructiva, aportarle una mirada diferente al sufriente, no tiene que ser un diálogo moralizado. Es importante intentar mostrar otras posibles alternativas, dar esperanza de que las cosas van a ser mejor. Es importante sugerir la asistencia profesional con mucho tacto, que comprenda que pedir ayuda no es cosa de "locos"", indicó Luna. Y sintetizó: "El suicidio es una experiencia traumática para el suicida, pero también para su familia y seres queridos que muchas veces quedan no tan sólo dolidos sino atrapados en un duelo sin fin porque no logran encontrar el "porqué" del suicidio y se sienten culpables, "si hubiera hecho esto o lo otro".

Es una herida que no cierra fácilmente. Deben entender que con él o sin su presencia, la vida del otro seguirá".