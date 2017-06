Cuando los mitos no son sólo dichos

11/06/2017 -

El suicidio es un tema que mucha gente considera tabú, como si el hablar de ello pudiera hacer que ocurriera. En torno a ello suelen aparecer mitos que desestiman la verdadera intención de suicidarse de una persona, lo que dificulta captar el mensaje que pudiera estar dando el potencial suicida.

El Lic. en Psicología César Fernando Luna sostuvo que hay muchos mitos "que no son ciertos y alejan de la ayuda y la contención al joven que está pensando en quitarse la vida". En este sentido, explicó cuáles son las ideas erradas en relación a la temática. Los que intentan suicidarse no desean morir, sólo hacen el alarde o están manipulando. El que se quiere matar no lo dice y el que lo dice no lo hace. Si de verdad se hubiera querido matar, habría hecho algo más grave: se hubiera tirado al metro o lanzado de un décimo piso. Hablar de suicidio con una persona en este riesgo la puede incitar a que lo realice. "Lo cierto es que los que intentan suicidarse y amenazan con hacerlo tienen una probabilidad alta de volver a intentarlo y llevarlo a cabo. La mayoría de los que se quieren matar lo dicen, el suicida que nunca lo menciona es más bien excepcional. Tomarse en serio los anuncios y buscar ayuda calificada puede evitar un suicidio. Con frecuencia las personas que llegan a consumar el suicidio, antes han realizado intentos o comportamientos autodestructivos que no han sido letales. Hay distintos tipos de suicidios y de suicidas.

En la mayoría de los casos es posible la detección temprana y la prevención. Se puede hablar del suicidio con una persona que lo ha intentado y esto tiene un efecto preventivo. Basta que se haga de manera responsable y desde una perspectiva constructiva. No se requiere ser un profesional de la salud mental ni un experto en el tema", sostuvo el Lic. Luna, de la Comisión de Psicología Educativa de Adimyt.