Fotos Cómo reconocer las señales que pueden advertir una tendencia suicida de un adolescente y evitar el desenlace

11/06/2017 -

El suicidio adolescente es uno de los dramas sociales más silenciosos y dolorosos, del que nadie quiere hablar.

Cada vez que una vida se trunca en manos de los propios jóvenes que deciden ponerle fin a su existencia, la sociedad lamenta el hecho y cientos de interrogatorios surgen en torno al tema.

Pero, como sociedad ¿se está trabajando bien con el objetivo de bajar las tasas de mortalidad entre los adolescentes?, ¿los mayores toman real conciencia de lo esencial de su presencia y contención para evitar el desenlace?, ¿los jóvenes no valoran su vida o realmente se sienten desbordados por la indiferencia de su entorno inmediato? Lo cierto es que cada vez hay más adolescentes aislados, y "abandonados" por sus adultos. Y, casualmente, los expertos sostienen que éstas son las principales causas por las que un adolescente decide ponerle fin a su vida. Por ello, el Lic. en Psicología, César Luna, y la educadora socioemocional, Gabriela Palazzi, quienes pertenecen a la Comisión de Psicología Educativa de la Asociación de Docentes Independientes de los niveles Medio y Terciario (Adimyt) analizaron la situación de los jóvenes y reclamaron una mayor atención de los mayores para evitar las muertes suicidas.

"De acuerdo con un estudio realizado en Santiago del Estero, esta problemática social no es una excepción aquí, ya que hay una número importante de adolescentes de 11 a 14 años, de los cuales la mayoría son mujeres, que presentan alto riesgo suicida, se encuentran comprometidos en los mismos, observan una incapacidad para afrontar las emociones y una baja autoestima, entre otros factores, que los coloca en esa situación de vulnerabilidad", indicaron.





Causas





"En la actualidad los jóvenes se quitan la vida por temas cada vez más sencillos, porque los dejó la novia, porque peleó con alguno. Sin embargo, hay que analizar el origen del tema. Nosotros estamos viendo que hay mucho analfabetismo emocional, porque si bien hay muchos factores sociológicos, económicos, de estrés o ausencia de padres detrás del tema, hay una base del problema por el cual el joven piensa en darle fin a su vida. Hay problemas que nadie sabe cómo afrontarlos y buscan la salida más fácil. Esto demuestra el analfabetismo emocional que hay en general en niños, adolescentes y adultos", sostuvo Palazzi. Y especificó posibles motivos: "El adolescente es una persona vulnerable ante los cambios fisiológicos, biológicos, socioculturales que experimenta y por tanto muchas veces no sabe transformar lo negativo en positivo. Sumado a eso no encuentran el apoyo en los mayores. Ante ese estado emocional negativo, ellos deciden, toman decisiones y ahí comienzan a pensar que no pueden con lo que están viviendo. Tienen incapacidad de afrontar problemas y lo más fácil es atentar contra su propia vida".

Por su padre, el Lic. Luna, agregó: "El suicidio adolescente tiene que ver también con los procesos de cambio en la sociedad. El adolescente no está encontrando espacios identificatorios, porque los adultos siempre están trabajando y en casa no se habla de emociones. Y esto no pasa por la falta de amor, sino porque los padres están preocupados por el bienestar económico, por tanto no hay tiempo para atender al adolescente. Tampoco lo encuentran en su grupo de amigos, porque ya se perdieron los valores de la amistad. Esto es una de las causas por la que el adolescente el adolescente se encuentra solo, aislado y decide quitarse la vida".