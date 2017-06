Con seis partidos se abre hoy la quinta fecha

Fotos DUELOS. Sarmiento recibirá a Agua y Villa Unión jugará en Beltrán.

11/06/2017 -

La quinta fecha de la Copa Santiago, primer certamen oficial de la temporada que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, comenzará a disputarse esta tarde, desde las 16, con seis cotejos. En todos los casos, el encuentro correspondiente a la categoría Sub19 arrancará a las 14.

La cartelera de partidos de hoy es la siguiente: Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán, Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández, Independiente de Beltrán vs. Villa Unión, Sarmiento vs. Agua y Energía, Unión Santiago vs. Clodomira y Banfield vs. Central Argentino.

El programa tiene varios cotejos interesantes, como el que protagonizarán en el Roberto "Tito" Molinari el "Tricolor" y el "Canario".

En La Banda también habrá interesantes propuestas como los duelos entre los "Profesores" y los "Energéticos", en el estadio Ciudad de La Banda, y el que animarán el "Taladro" y el "Albo", en cancha de Banfield.

En el interior también habrá partidos para todos los gustos, con epicentro en las ciudades de Fernández, Beltrán y Forres.