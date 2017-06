"Me llama la atención que estén acomplejados de España"

11/06/2017 -

"Che, franchute", le dice Peter Lanzani en tono amenazante. En verdad se lo dice su personaje en "Sólo se vive una vez", el filme que Gérard Depardieu vino a rodar en octubre del año pasado a Buenos Aires. Estuvo poco tiempo y lo aprovechó no sólo para trabajar. "Tuve la oportunidad de conocer gente, cuando tuve tiempo no sólo fue una visita turística. Se conoce mejor la cultura cuando uno trabaja con la gente. Y pude constatar que hay un pequeño complejo de inferioridad entre los argentinos y los españoles. Es un poco raro, porque soy un ciudadano del mundo, me gustan las culturas y las civilizaciones. Me llama la atención que los argentinos estén acomplejados de España", fue su análisis para Clarín de esta coproducción, precisamente con España.

Basándose en su extensa y exitosa trayectoria, le preguntaron de qué se sentía orgulloso, y Depardieu sorprendió confensando que "de nada". "Simplemente de haber tenido, y tener, encuentros con la gente. De aprender a hablar. Hice ese trabajo, el de la actuación, no para el cine sino para aprender a hablar, descubrir culturas, autores. De joven hacía muchísimo teatro, Peter Handke, Pirandello, todos los grandes clásicos, lo moderno, hasta Camus. Pero ahora ¿qué es lo moderno? Lo moderno es internet, ver filmes, música, en los teléfonos portables", reflexionó.

Por otra parte, admitió que con una "comedia es más fácil entrar a la cabeza de la gente". "Sólo se vive una vez es un proyecto que ha cambiado tres veces desde que me llegó. Era un interesante plan para la Argentina, porque se trata sobre cómo conservar la carne y otros alimentos. Y en la película, a partir de ahí nace una mafia sobre los conservantes de la carne, y mi personaje quiere tener la patente de eso. Y así surge la comedia, que como las grandes comedias en la historia del cine se basan en la tragedia humana, como el cine de (Ernst) Lubitsch, o El gran dictador", explicó.