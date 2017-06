Tinelli confirmó que hará el programa el lunes

11/06/2017 -

Marcelo Tinelli debió abandonar por una hora la emisión de Showmatch del viernes porque se estaba quedando sin voz: "Nunca me pasó una cosa igual en mis 34 años de carrera televisiva. Sentí no sólo que no podía hablar sino que me costaba respirar", contó en su cuenta de Facebook.

Ángel de Brito informó a través de Twitter que el conductor tiene laringitis aguda y edema de glotis, diagnóstico que no impedirá que haga el programa el lunes.

Tinelli retuiteó la publicación, confirmando que el lunes hará ShowMatch normalmente.

Y así como muchos dudaron de que Tinelli pudiera regresar el lunes a la conducción de ShowMatch, esa misma noche, algunos pensaron que la molestia para hablar que denunciaba el conductor era una más de sus bromas; pero efectivamente Marcelo no pudo más durante la transmisión en vivo, y fue Moria Casán quien tomó el mando.

Amigos, colegas y referentes de los medios la ovacionaron en Twitter por una majestuosa conducción en la que demostró, una vez más, por qué le dicen "La One".

La diva se acercó a Marcelo para socorrerlo y terminó quedándose con la conducción del ciclo.

"Única", escribió arrobándola a Moria su compañero de jurado, Marcelo Polino. Mientras que José María Listorti compartió: "Que genia @Moria_Casan! Como se nota la experiencia y el profesionalismo que tiene. Conduce el programa como si lo hubiera hecho siempre!".

Y la producción de ShowMatch también la felicitó por las redes sociales: "@Moria_Casan sorprendió a todos en su rol de conductora de @ShowMatch".

Jorge Rial tampoco se quedó afuera de los halagos. "Lo de @Moria_Casan reemplazando a @cuervotinelli fue un ejemplo de profesionalismo. Menos mal que estaba ella".