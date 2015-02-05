CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Junio 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 20:55 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTA POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1 EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SAN MARTÍN (JUEGO 4)
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 MÚSICA INTERIOR
19.30 BÁSQUET POR EL 14: NICOLÁS AVELLANEDA VS. RED STAR (FEM.)
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.23 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.37 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
09.28 ESPEJITO, ESPEJITO
11.34 TODOPODEROSO
13.35 UN VIERNES DE LOCOS
15.32 ¿SOLO AMIGOS?
17.30 SHANGHAI KID EN LONDRES
19.48 SHANGHAI KID
21.52 DOS INÚTILES EN PATRULLA
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 3)
08.04 DOCE DEL PATÍBULO
10.49 LA PANTERA ROSA
11.10 RÍO BRAVO
13.45 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
16.17 LA EDAD DE LA INOCENCIA
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS
20.34 LA NIÑERA
21.00 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?
23.10 LA PANTERA ROSA
23.40 LA LEY DE LA CALLE
TNT
06.10 GOOFY E HIJO
07.32 GRITANDO Y PATEANDO
09.24 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
11.20 KING KONG
14.54 EL CAZA RECOMPENSAS
17.02 EL TURISTA
18.58 TROYA
22.00 NO TE METAS CON ZOHAN
00.07 EL CAZA RECOMPENSAS
UNIVERSAL CANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PERSECUCIÓN
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, INTIMIDACIÓN
11.00 HOUSE M.D., AVANCES
12.00 HOUSE M.D., DE 5 A 9
12.55 CHICAGO P.D., UN POQUITO DE LUZ
13.45 DETECTIVES MEDICOS S13, LA ESCRITURA EN LA PARED
14.15 JOHNNY ENGLISH
16.00 HOUSE M.D., VIDAS PRIVADAS
17.00 HOUSE M.D., EL AGUJERO NEGRO
18.00 CHICAGO P.D., RESISTENCIA DE ÚLTIMO MOMENTO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, EN BUSCA DE THEO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, DECADENCIA Y CAÍDA
21.00 CHICAGO MED, MARIPOSAS BLANCAS
22.00 CHICAGO MED, EL AMOR DUELE
23.00 LUCY
24.40 CHICAGO P.D., RESISTENCIA DE ÚLTIMO MOMENTO
STUDIO UNIVERSAL
09.05 BALTO
10.40 COMO CASARSE CON UN BILLONARIO
12.50 FULLSCREEN
13.20 ¿ES O NO ES?
15.15 LOS PIRATAS DEL ROCK
18.05 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA
20.00 EL TRIUNFO DE LOS NERDS
21.40 HAPPY GILMORE
23.40 LOS PIRATAS DEL ROCK
02.30 MARCI X
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+MARTES 13, A LAS 22, EL CINE CLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA “FRAGMENTADO”.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HASTA EL 14/06, SE PROYECTARÁ LOS PITUFOS 3.
+HASTA EL 14/06, A LAS 22, EL CANDIDATO.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Y SUÁREZ)
+DOMINGO 11, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA OBRA “MATÉ UN TIPO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE TUCHO ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
LA CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
AVENTURA (+ 16 años)
HOY AL 14/06-16:35 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D): FANTASIA, COMIC (+ 13 años) 08/06 -19:10 (cast) 21:50
HOY AL 14/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt)
LA MOMIA (3D): AVENTURA (+13 años)
HOY AL 14/06-16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:40hs (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 14/06-16:10 (Cast) 18:10 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CA RIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL14/06- 20:15 (Cast)
COLOSSAL (2D):
COMEDIA (+ 13 años)
HOY AL14/06- 22:50 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL14/06-16:00 (cast) 18:00 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
11/06- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
MUJER MARAVILLA (2D): FANTASIA (+ 13 años)
HOY AL -14/06- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
HOY AL -14/06-22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30 (TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES Apta Todo Publico CASTELLANO 2D 15:30 - 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 - 20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIERCOLES $60
LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D 20:30 - (TODOS LOS DÍAS)