CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Junio 2017

A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 20:55 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTA POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1 EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SAN MARTÍN (JUEGO 4)

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 MÚSICA INTERIOR

19.30 BÁSQUET POR EL 14: NICOLÁS AVELLANEDA VS. RED STAR (FEM.)

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.23 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.37 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS

09.28 ESPEJITO, ESPEJITO

11.34 TODOPODEROSO

13.35 UN VIERNES DE LOCOS

15.32 ¿SOLO AMIGOS?

17.30 SHANGHAI KID EN LONDRES

19.48 SHANGHAI KID

21.52 DOS INÚTILES EN PATRULLA

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 DOCE DEL PATÍBULO

10.49 LA PANTERA ROSA

11.10 RÍO BRAVO

13.45 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

16.17 LA EDAD DE LA INOCENCIA

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS

20.34 LA NIÑERA

21.00 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?

23.10 LA PANTERA ROSA

23.40 LA LEY DE LA CALLE

TNT

06.10 GOOFY E HIJO

07.32 GRITANDO Y PATEANDO

09.24 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

11.20 KING KONG

14.54 EL CAZA RECOMPENSAS

17.02 EL TURISTA

18.58 TROYA

22.00 NO TE METAS CON ZOHAN

00.07 EL CAZA RECOMPENSAS

UNIVERSAL CANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PERSECUCIÓN

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, INTIMIDACIÓN

11.00 HOUSE M.D., AVANCES

12.00 HOUSE M.D., DE 5 A 9

12.55 CHICAGO P.D., UN POQUITO DE LUZ

13.45 DETECTIVES MEDICOS S13, LA ESCRITURA EN LA PARED

14.15 JOHNNY ENGLISH

16.00 HOUSE M.D., VIDAS PRIVADAS

17.00 HOUSE M.D., EL AGUJERO NEGRO

18.00 CHICAGO P.D., RESISTENCIA DE ÚLTIMO MOMENTO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, EN BUSCA DE THEO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, DECADENCIA Y CAÍDA

21.00 CHICAGO MED, MARIPOSAS BLANCAS

22.00 CHICAGO MED, EL AMOR DUELE

23.00 LUCY

24.40 CHICAGO P.D., RESISTENCIA DE ÚLTIMO MOMENTO

STUDIO UNIVERSAL

09.05 BALTO

10.40 COMO CASARSE CON UN BILLONARIO

12.50 FULLSCREEN

13.20 ¿ES O NO ES?

15.15 LOS PIRATAS DEL ROCK

18.05 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA

20.00 EL TRIUNFO DE LOS NERDS

21.40 HAPPY GILMORE

23.40 LOS PIRATAS DEL ROCK

02.30 MARCI X

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+MARTES 13, A LAS 22, EL CINE CLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA “FRAGMENTADO”.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HASTA EL 14/06, SE PROYECTARÁ LOS PITUFOS 3.

+HASTA EL 14/06, A LAS 22, EL CANDIDATO.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Y SUÁREZ)

+DOMINGO 11, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA OBRA “MATÉ UN TIPO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE TUCHO ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.


LA CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

AVENTURA (+ 16 años)

HOY AL 14/06-16:35 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D): FANTASIA, COMIC (+ 13 años) 08/06 -19:10 (cast) 21:50

HOY AL 14/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt)

LA MOMIA (3D): AVENTURA (+13 años)

HOY AL 14/06-16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:40hs (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 14/06-16:10 (Cast) 18:10 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CA RIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL14/06- 20:15 (Cast)

COLOSSAL (2D):

COMEDIA (+ 13 años)

HOY AL14/06- 22:50 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL14/06-16:00 (cast) 18:00 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

11/06- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

MUJER MARAVILLA (2D): FANTASIA (+ 13 años)

HOY AL -14/06- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

HOY AL -14/06-22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30 (TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60


PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60


UN JEFE EN PAÑALES Apta Todo Publico CASTELLANO 2D 15:30 - 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 - 20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIERCOLES $60


LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D 20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Junio 2017

También te puede interesar