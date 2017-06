Fotos "Ahora tenemos nuestra casa digna donde poder vivir junto a mi mujer y mi hijo Lucas"

12/06/2017 -

En reconocimiento a la política social impulsada por la gobernadora Claudia de Zamora, a través de las viviendas sociales, el beneficiario Matías Ibáñez, expresó su alegría, al precisar que la nueva casa donde habita junto a su familia, "es hermosa y fue posible gracias al trabajo que lleva adelante la gobernadora", indicó.

Agregó: "Ya estamos viviendo en esta casa con mi mujer y mi hijo y por eso quería agradecerle a la gobernadora, por todo lo que ha hecho por mi familia. Me ha ayudado mucho y me pone muy feliz esto porque significa mucho para nuestro hogar".

Gratificación

Matías contó además cómo fue su experiencia cuando conoció a la gobernadora. "Estaba en mi trabajo y ella llegó hasta ahí porque es amiga de mi compañera de tareas. Entonces me acerqué y le pedí ayuda para poder hacer mi casita y ella me respondió muy amablemente que sí, y en ese momento me dio una buena señal" dijo, para luego agregar: "No me imaginaba que la ayuda iba a llegar rápido. Todavía no puedo creer lo que nos está pasando", graficó el beneficiario. "Ahora tenemos una casa donde poder vivir junto a mi mujer y mi hijo Lucas. Estoy muy agradecido con la gobernadora por todo lo que ha hecho y estoy seguro de que Dios la va a bendecir mucho por este trabajo que está encarando en toda la provincia", asintió al final Matías, el flamante propietario de una vivienda social en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad capital.