Argentinos perdió y Brown se le acercó

12/06/2017 -

Argentinos Juniors, puntero del Nacional B, perdió 2 a 1 ayer en Mendoza ante Independiente Rivadavia, que dio un paso importante en su lucha por mantener la categoría, y Brown de Puerto Madryn quedó a cuatro puntos del líder al vencer 2 a 0 a Douglas Haig.

Diego Cardozo y Mauro Cerruti le dieron la victoria al conjunto cuyano. Descontó Damián Batallini.

Brown de Puerto Madryn logró tres puntos valiosos sobre Douglas con goles de Claudio Mosca y Tobías Figueroa.

Douglas Haig, que sigue en zona de descenso, dispuso de un penal cuando el partido estaba 1 a 0, pero Andrés Mehring se lo atajó a Sebastián Grazzini.

Flandria derrotó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 2 a 0, con goles de Franco Costa y Facundo Melivilo y va a camino a mantener la categoría tras seguir invicto en lo que va del año.

Otro equipo que se sigue alejando de la zona caliente es San Martín de Tucumán, que goleó como visitante a Almagro por 3 a 0, con goles de Ramón Lentini, Mauro Quiroga y Rodrigo Moreira.

La jornada se completó con estos resultados: Brown de Adrogué 2, Villa Dálime 1; Boca Unidos 0, Instituto de Córdoba 1.

La fecha continuará hoy con: All Boys vs. Estudiantes de San Luis, a las 19.30, y Ferro vs. Crucero del Norte, a las 21.05.