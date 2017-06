Carlos Montaña dijo que Moyano defiende al club

Fotos RUMOR Se dijo que el choque del partido suspendido con Defensa podría jugarse el miércoles

Carlos Montaña, vicepresidente segundo de Independiente, aseguró que el mandamás del "Rojo" y vicepresidente segundo de la AFA, Hugo Moyano, "defiende los intereses del fútbol argentino pero también" del club de Avellaneda, en el marco del conflicto respecto de cuándo se jugará el partido pendiente ante Defensa y Justicia. "Moyano defiende los intereses del fútbol argentino pero también los de Independiente; el martes por Comité Ejecutivo se resolvió que el partido ante Defensa no se jugaba esta semana, muchos equipos quieren sacar ventaja con este partido" aseguró Montaña.

El conjunto de Avellaneda es uno de los equipos que pelean para clasificar a la Copa Libertadores 2018 y según el dirigente el rumor de que el partido suspendido se juega el miércoles o jueves surgió desde equipos que compiten por el mismo objetivo. "Es algo que se quiere instalar que no me parece correcto. Estuve en AFA hoy a la tarde, por ayer, hablé con el presidente de Defensa, José Lemme, y la verdad que no tengo esa información, hay que dejar de lado las suspicacias para beneficiarse", agregó. Sobre la planificación de la fecha 28 está estipulado que el rojo reciba a Olimpo de Bahía Blanca el sábado y de jugar entre semana ante el conjunto de Florencio Varela, ese encuentro debería reprogramarse. Montaña expresó: "Si jugamos el jueves (con Defensa) ante Olimpo será el lunes. No es la misma recaudación ni el mismo público que el sábado, nos perjudica económica y deportivamente". "Que no lo cansen a Moyano, porque puede dar el portazo en AFA. No vamos a permitir que nos lleven por delante, que digan que nos van a sacar los puntos", dijo