Comienza la fecha 10 del torneo

12/06/2017 -

La Asociación Capitalina de Básquet programó para esta noche varios partidos de la décima fecha del Torneo Anual.

La programación es la que se detalla a continuación: Nicolás Avellaneda vs. Red Star, en Cadetes y Mayores; Villa Constantina vs. Jorge Newbery, en Cadetes y Mayores; Belgrano vs. Lawn Tennis, en Infantiles y Juveniles; Sportivo Colón vs. Independiente, en Cadetes y Mayores; 20.15, Tiro Federal vs. Fernández, en Infantiles.

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.