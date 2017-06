La santiagueña Lucía Moyano fue invitada a correr en Colombia

12/06/2017 -

La atleta termense, Lucía Moyano, merced a sus logros internacionales, acaba de ser invitada desde Colombia para ser parte en agosto de los 42 km de montaña de Trail Running que cuenta con la fiscalización de la IAFF. La fondista santiagueña se mostró más que entusiasmada con la invitación. "Voy a dejar todo para representar al país y a la provincia de la mejor manera". De esta manera, Lucía Moyano volverá a representar al país pero en esta ocasión vistiendo la celeste y blanca fronteras afueras. "Vengo haciendo un buen papel en este tipo de competencias. La última fecha me consagré campeona provincial de Trail. Gané en dos ocasiones la trepada al indio de 30km de montaña; fui 4ta. en el selectivo y argentino de los 50km Ultras en Córdoba, Ahora me espera el Argentino en Tandil el 23 de junio de 21km. Ya me clasifiqué para el Sudamericano de 42km en Villa La Angostura el 15 al 18 de noviembre de este año. Ojalá que pueda tener un buen papel con tantos desafíos, y la ayuda que necesito", dijo