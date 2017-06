"No sé qué pasó, estoy sorprendido"

Fotos LAMENTO. El campeón Canapino tuvo un muy buen fin de semana desde lo conductivo, pero fue excluido de la final.

12/06/2017 -

Había sido el gran protagonista del sábado, pero ayer, pese a que se subió al podio, la jornada para él no tuvo un final feliz en Las Termas de Río Hondo. Agustín Canapino fue excluido por técnica de la final del Súper TC2000, ya que no dio la incidencia del piso en el Chevrolet Cruze del Campeón.

Después de la competencia que realizó en Las Termas de Río Hondo la categoría más tecnológica, se dio a conocer la noticia de la exclusión de Agustín Canapino debido a anomalías en el piso del auto Campeón. De esta manera, José Manuel Urcera heredó la tercera colocación. Así lo comunicó Luciano Monti, Ingeniero del equipo oficial Chevrolet YPF, pasadas las 14 horas de ayer.

Canapino, habló luego de lo sucedido y dijo que en lo personal, se sorprendió con esta falla en la verificación técnica.

"Me enteré después de la conferencia de lo sucedido. Pero ya está. Obvio que quería ganar o el podio. No puedo hacer nada ni tengo nada que ver. No hablé nada con nada aún. Los dueños del equipo fueron los encargados de contarme. Yo me siento conforme con mi trabajo porque desde lo conductivo se dio un fin de semana perfecto. Después lo que sucedió es una responsabilidad del equipo", destacó el actual campeón de la categoría.

"No sé a qué se puede deber esto que sucedió. Yo en pista no tuve ningún golpe, ni siquiera golpes con el piano. Me llama mucho la atención. Es algo que debe resolver el equipo. Yo no tengo ni idea de cómo se generó esta situación. En la semana se hablará qué sucedió. Ahora quiero volver a mi casa", agregó ayer, Agustín Canapino.

"Me hubiese gustado tener la posibilidad de acelerar un poco más para pelear la carrera. Pero tenía que pensar en el campeonato. Teníamos dudas sobre cómo llegamos con la goma así que tuve que dejar un poco de lado ese instinto para ir a ganar. Así se optó por la segunda estrategia".

"En lo personal estoy satisfecho. Fue un fin de semana muy positivo, pese a lo que sucedió después con la exclusión. Logramos la pole y la carrera clasificatoria. Sumé buenos puntos para el campeonato allí y obviamente lo que sucede después uno no lo sabía. Me queda la espinita de no haber podido ganar la carrera. Me gusta correr para ganar y no para cuidar. Por eso cuando terminó la carrera no tenía tanta alegría en el rostro", cerró.