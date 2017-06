"Hicimos lo que decía el manual"

Fotos PODIO. Esteban Guerrieri se lució en Las Termas de Río Hondo y estuvo en lo más alto del podio.

12/06/2017 -

La final del Súper TC2000 fue suya de principio a fin. Esteban Guerrieri optó por salir con neumático blando y recién sobre el final entró a boxes. Su auto resistió y festejó en Las Termas. Después de su victoria, el de Mataderos habló con EL LIBERAL y analizó su primer puesto.

"En general son esas carreras que para los espectadores y para los televidentes pueden resultar un poco aburridas, pero acertamos con la estrategia. Fue lo que decía el manual. No inventar nada y tratar de hacer una carrera homogénea y con ritmo. Viendo lo que fue el sábado, sabía que el auto podía aguantar bien y no me equivoqué. Traté de mantener la distancia y se me complicó con algunos rezagados, como Sirvent y García que no me dejaron pasar. Más allá de eso, hicimos todo muy bien y logramos una carrera muy buena".

A su vez, Guerrieri aseguró: "Volvimos a ganar aquí en esta fecha, después del buen arranque que tuvo ‘Manu’ (Urcera). Volver al triunfo y ser protagonistas como equipo es clave. Creo que el trabajo se hace de mi lado en un pequeño porcentaje. Considero que el verdadero trabajo está en el taller. Vinimos acá con algunas cosas ya implementadas en el auto y otras para probar. Esta carrera es especial siempre. Tenés que hacer un trabajo mayor y en equipo. Hay que estar en todos los detalles. Los mecánicos tienen una presión muy grande y hacen este trabajo una vez al año. Son 30 segundos que te pueden definir una carrera. Estoy orgulloso de ellos, no sólo del trabajo sino también de la actitud que le pusieron".

"Esta carrera y esta victoria llegan para mí en un momento muy especial. Dios me ayudó en los pequeños detalles. Es la primera vez que me toca correr con el caballo del comisario y me tocó ganar", destacó Guerrieri.

"Esta carrera la ganó el equipo. La responsabilidad siempre la tenemos. Yo soy nuevo en el equipo. En los momentos difíciles es cuando uno debe estar activo y los mecánicos me devolvieron lo mismo. Esto va dando confianza y buena química", cerró.