"Este segundo puesto se lo debo a mi ingeniero"

Fotos MOMENTO. "Bernie" Llaver se llevó muchos puntos de Las Termas.

12/06/2017 -

El mendocino Bernardo Llaver terminó segundo en Las Termas de Río Hondo y tras la final, destacó: "Siempre es difícil estar en un podio. Estoy muy contento por ser partícipe de esto y por terminar el fin de semana de esta forma. Felicito al equipo y a mis mecánicos. En el primer entrenamiento se rompió el motor y trabajaron muchísimo para poder clasificar. El auto andaba bárbaro pese a todo. De entrada estaba bien. Era una carrera en la que teníamos que andar bien, porque necesitamos que Chevrolet sea campeón de marcas y debíamos sumar puntos. Hay que salir campeones. Es el objetivo".

A su vez, el piloto de Chevrolet remarcó: "Estoy muy agradecido con mi ingeniero Miguel Torino. Tuvimos una pequeña discusión respecto de las estrategias. Él quería largar con neumático blando y yo opinaba lo contrario. Yo no estaba tan convencido y él la pegó. Le debo a él este podio. La carrera fue un poco aburrida al principio, porque tenía que levantar todo el tiempo para cuidar la goma. En la parte final me divertí mucho, porque me dijeron desde el equipo que acelere para alcanzar a Esteban, le desconté, pero no lo alcancé", confesó Llaver.