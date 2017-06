Pernía: "Esta vez, el auto no respondió"

12/06/2017 -

El piloto bonaerense Leonel Pernía no pudo rendondear un buen fin de semana con Renault. El "Tanito" finalizó en la 20º posición, aún arrastrando las secuelas de los inconvenientes padecidos el sábado.

"El domingo no fue menos complicado que el sábado. No pudimos ser tan rápidos con el neumático blando como el año pasado, cuando habíamos andado muy bien y habíamos conseguido aprender mucho. Pensamos que podíamos aprovechar eso en esta carrera y no fue así, el auto no respondió con esta condición en particular", confesó Pernía, después de la final del Súper TC2000.

Al cabo de esta cita, en el campeonato de Pilotos, Pernía se encuentra 10º con 48 unidades. En el campeonato de Equipos, Renault Sport es escolta con 162.5 unidades, a 7 de la cima.