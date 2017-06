"Quieren usar el proceso para cortar cabezas"

12/06/2017 -

Enrique Capriles, gobernador de Miranda, advirtió que el proceso de la Constituyente será usado para "cortar cabezas" y propuso firmar un acuerdo para celebrar elecciones generales como salida a la crisis política. "Ellos han dicho para qué quieren la constituyente: es para cortar cabezas, para sacar a la fiscal. No he escuchado a ninguno del gobierno decir que sea para que haya comida y medicinas, es solo para cortar la cabeza de la Fiscal y cualquiera que no comparta sus decisiones", alertó.