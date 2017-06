Marcela Kloosterboer contra las redes sociales

12/06/2017 -

La actriz de "Las estrellas" reflexionó sobre la virtualidad y la exposición desmedida. Está casada con Fernando Sieling y tiene una hija, Juana, aunque no abundan sus fotos con ellos en las redes. Kloosterboer nunca mostró el rostro de su pequeña y tiene una sola cuenta pública, en Instagram, donde comparte mayormente posteos sobre trabajo.

"Me cuesta exponer mi vida. No entiendo la necesidad de la gente de mostrar todo su día en cualquier lugar. Hay un fenómeno extraño en eso, mucho autobombo. La cosa narcisista es tremenda", destacó la joven actriz. "Mi trabajo pasa por otro lado. Pasa que tengo un poco mi vida disociada, entre la actriz y la Negra, que soy yo. Todo el mundo me llama Negra. ‘Vamos a lo de la Negra’, dicen. La famosa y la anónima chocan un poco. En lugares como un cumpleaños o una fiesta íntima mía es donde más me cuesta el reconocimiento y que me pidan una foto. Trabajar desde chica me volvió muy racional. También soy muy intuitiva y sentimental".