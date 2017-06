Flavio lloró en la mesa de Mirtha al hablar del Alzheimer de su madre

12/06/2017 -

Flavio Mendoza lloró en "Almorzando con Mirtha" al hablar del Alzheimer que padece su mamá. A fines de mayo, Flavio se confesó en una entrevista íntima con el sitio "Ciudad" y confesó: "Mi mamá está con un comienzo de Alzheimer y estoy muy triste con eso. Ver a tu mamá que te está hablando normalmente y por ahí te dice cualquier cosa. Es fuertísimo. El primer día que hablé con ella, después de mis vacaciones, que me fui solo veinte días, me dijo algo que nada que ver. Y le dije ‘no mamá, me parece que te estás imaginando". Me dijo otra cosa rarísima. Le respondí, "esperá que voy al baño...’".

En lo de Mirtha, Flavio contó que su mamá Zulma "no está muy bien, yo confío mucho en el amor que tenemos. Mi mamá no es muy grande, tiene 73 años. Tiene un principio de Alzheimer".

En ese momento quedó claro que Mendoza no podía continuar. Hasta que, tras el aliento de Teté Coustarot, Flavio se repuso y aclaró: "Me pongo así porque son muchas cosas". Para sorpresa de Flavio, Teté contó que su madre padece la misma enfermedad.