Escándalo con las mujeres de "El Polaco": todas contra todas

12/06/2017 -

La actual novia de "El Polaco", Silvina Luna le contestó a Valeria Aquino, ex del cantante, quien había afirmado que le "molesta que la gente de golpe quiera hacerse la madre" de su nena.

"Es un rol que no me corresponde y nunca me haría cargo", aclaró la modelo en una entrevista con "Agarrate Catalina". Luego, agregó: "Soy la mujer de Ezequiel, las nenas vienen a casa, y trato de que haya un ambiente amoroso, una mujer trata de ser para su hombre la mejor, siempre". En cuanto a Barby Silenzi fue determinante: "Lo que ella diga o piense, es un problema de ella, a mí no me importa lo que piense o que esté o no en el Bailando". Se refirió a la razón por la cual "El Polaco" no bailó con Silenzi en el certamen de Showmatch: "Uno por amor hace cosas y los hombres también, él es grande y tomó una decisión que tiene que ver con nuestra relación".

Las afirmaciones de Luna llegan luego de que Silenzi la acusara de querer "bajarla" del Bailando: "No me gusta tener ese tipo de energía en mi vida. Ojalá que esté porque lo ideal es que todos tengamos trabajo, pero a mí me están pasando cosas muy lindas y no quiero mala vibra en mi vida", lanzó Luna.