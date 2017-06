Garzón: "No me dejaron volver a ‘Casa Valentina’"

Fotos El actor estuvo un año y medio en la obra de José María Muscari. Hizo temporadas exitosas en Buenos Aires y en Mar del Plata.

12/06/2017 -

En lo laboral, Gustavo Garzón vive algunas buenas y otras tantas malas. Tras estrenar "Madraza", filme de acción en el que interpreta a un policía, ahora culminó con el rodaje del nuevo largometraje de Ana Katz, "Sueño Florianópolis". Pero, recordó que "para ir a filmar dejé la obra ‘Casa Valentina’, que hice durante un año y medio. Me encantaría volver a la obra, pero no me dejaron. Les pedí volver, pero me dijeron que si me iba, no podían contratar a un actor de reemplazo por un mes. Lo entendí y no me quedé con bronca, si uno se va, se va. Es una pena para mí porque me encantaba hacerla y hay que bancársela".