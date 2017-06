"En una relación suceden cosas que a uno lo pueden dañar"

12/06/2017 -

Además, Abel Pintos sostuvo que "en una relación suceden muchas cosas que a uno lo pueden dañar, lo pueden herir", pero que él considera que el amor es algo tan "precioso como para decir que puede dañar".

"Hay una campaña de estas que existen, gracias a Dios, frente a la violencia de género", siguió. "Justamente dice que ‘si te golpea, si te daña, no te quiere’. Deja clarísimo que si alguien te daña, realmente no te quiere esa persona. No existe el discurso de ‘te quiero pero te hago daño’. Tiene relación con eso lo que dije en su momento: que yo no considero que el amor sea lo que a uno lo puede hacer sufrir, sino todo lo que después tiene relación con la persona por la que uno siente amor", sintetizó.

En noviembre del año pasado, un llanto suyo en pleno escenario había también llamado la atención. Fue justo cuando cantó "Una razón". "Asumí los riesgos de esta situación / Cada vez peor / Y me fui acostumbrando / Y es que a veces vas y me tratás tan mal / Que no me hace mal y me fui acostumbrando’, dice el tema, al que él definió como "uno de los más importantes. Nunca alguien ha sido malvado conmigo. Nunca estuve en una relación en la que me hayan hecho daño a propósito", aclaró en radio Pulxo.