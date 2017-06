El "Pollo" se confesó

12/06/2017 -

Joaquín el "Pollo" Álvarez disfruta de las conquistas laborales y sentimentales.

De visita en "TardeXtra", el programa de C5N, el conductor de Combate se sometió a la picante sección Pecados capitales que lleva adelante Agustina Casanova, y sorprendió con sus respuestas.

"Arrancamos por la avaricia. ¿Alguna vez pagaste por sexo o te ofrecieron a vos dinero por sexo?", le preguntó la conductora. Y el "Pollo" fue claro en su respuesta: "No, pagar por sexo nunca en mi vida. Jamás. No es algo que me guste. Y me ofrecieron dos veces... y me compré una casa. ¡No, mentira!", dijo y dio detalles: "Fue por parte de dos mujeres, pero no pasó a mayores porque no es algo que me guste".