Cayó custodio de Lázaro Báez de un balcón de la clínica Los Arcos

Hoy 10:14 -

Durante la madrugada, un custodio de Lázaro Báez cayó desde un balcón de la Clínica Los Arcos de Palermo en circuntancias que todavía no fueron esclarecidas. El hombre está internado. Pasadas las 9 llegó el comunicado oficial en el que se explica que la baranda no tenía "tornillos de seguridad a la vista" y que no había cámaras de seguridad que registraran cómo fue la caída.

El dueño de Austral Construcciones está internado en esa clínica desde el viernes pasado por una arritmia. En abril también lo habían llevado desde el penal de Ezeiza por un cuadro similar.

El custodio cayó a las 3.30, también cedió la baranda metálica, que minutos antes de las 7, seguía tirada en el ala de estacionamiento, delimitada con una valla de seguridad. Pasaron cuatro horas y no hubo ninguna pericia en el lugar.

El nombre del policía no trascendió aún. Al pricipio hubo dudas de si era o no custodio de Lázaro Baéz, algo que se confirmó pasadas las 6. También se supo que está fuera de peligro.