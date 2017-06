Fotos Yanina Latorre había hablado de infidelidad en una entrevista ¿Qué dijo?

Hoy 12:10 -

A comienzos del mes de mayo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana le había dado una entrevista a Ulises Jaitt en donde habló de los cuernos en la relación y de cómo se los toma ella.

Te puede interesar: "Yanina Latorre tras el escándalo con Natacha Jaitt: "Diego tomará medidas legales"

Esta lunes, salieron a la luz chats de alto voltaje entre Diego Latorre y Natacha Jaitt que demostrarían que el ex jugador le habría sido infiel a su mujer. Pero lo curioso de todo es que hace un mes nada más, Yanina Latorre había hablado del tema 'cuernos' nada menos que con el hermano de Natacha, Ulises. El joven es el conductor de "El show del espectáculo" por Radio Urbana BA, y le hizo hablar a Yanina sobre este tema tan polémico.

En la charla, Ulises le recordó a Yanina una entrevista en donde había dicho que ella defendía a la "señora cornuda" y entonces él fue directo al hueso: "¿Y por casa cómo andamos?". La respuesta de Yanina lo dijo todo: "No creo en la fidelidad. Un cuerno se perdona, un polvo se perdona, un polvo no entra en el rango de la mentira. Lo que no se perdona es la traición, la mentira, lo reiterado. Yo separo muchísimo el sexo del amor y la familia. Estoy convencida de que hay tipos que te cornean pero igual te aman. Uno puede amar y desear a otras personas".

¿Qué opinará Yanina de los chats de su marido con Jaitt? ¿Los perdonará o los considerará una traición?