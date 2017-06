Sky: El perro que sólo tiene medio cráneo necesita ayuda para una operación

Hoy 17:27 -

La asociación Let's Adopt International pide ayuda para Sky, un perro que fue maltratado dejándolo sólo con la mitad de su cráneo. El hecho sucedió en Rumanía y que ahora necesita ayuda para que puedan hacerle una cirugía de reconstrucción maxilofacial que le permita sobrevivir.

La historia de Sky es muy triste. El animal fue atacado con una pala que acabó por seccionar una parte del cráneo, arrancándole el ojo derecho, el arco cigomático, destrozando sus músculos y nervios y ocasionándole daños casi irreversibles en la mandíbula.

El can tras la agresión buscó un lugar tranquilo donde esconderse. No se sabe el tiempo que pasó con la herida abierta, pero al no ser atendido, se le cayó el ojo y la cuenca se le llenó de hierba y pelo, lo que generó una grave infección que le podría haber quitado la vida.

Al tener la mandíbula rota, Sky no podía comer, hasta que encontró a alguien que lo llevó al veterinario, donde le tuvieron que quitar varios dientes para dejar un hueco que permitiera que el animal pueda alimentarse.

Las lesiones de la cara le impiden abrir la boca por lo que el perro ha tenido que ser alimentado a base de papillas y líquidos. Hoy, el can fue adoptado por una familia alemana quienes pidieron ayuda y lo llevaron hasta Valencia, donde aguarda a que le realicen la operación antes de volver a Alemania.

La asociación Let's Adopt International pide ayuda para Sky, un perro que fue maltratado dejándolo sólo con la mitad de su cráneo. El hecho sucedió en Rumanía y que ahora necesita ayuda para que puedan hacerle una cirugía de reconstrucción maxilofacial que le permita sobrevivir.





La historia de Sky es muy triste. El animal fue atacado con una pala que acabó por seccionar una parte del cráneo, arrancándole el ojo derecho, el arco cigomático, destrozando sus músculos y nervios y ocasionándole daños casi irreversibles en la mandíbula.



El can tras la agresión buscó un lugar tranquilo donde esconderse. No se sabe el tiempo que pasó con la herida abierta, pero al no ser atendido, se le cayó el ojo y la cuenca se le llenó de hierba y pelo, lo que generó una grave infección que le podría haber quitado la vida.



Al tener la mandíbula rota, Sky no podía comer, hasta que encontró a alguien que lo llevó al veterinario, donde le tuvieron que quitar varios dientes para dejar un hueco que permitiera que el animal pueda alimentarse.



Las lesiones de la cara le impiden abrir la boca por lo que el perro ha tenido que ser alimentado a base de papillas y líquidos. Hoy, el can fue adoptado por una familia alemana quienes pidieron ayuda y lo llevaron hasta Valencia, donde aguarda a que le realicen la operación antes de volver a Alemania.