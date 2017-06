En Letonia, España despliega tanques frente a Rusia

12/06/2017 -

El material bélico para un batallón expedicionario del Ejército de España arribó al puerto de Riga, capital de Letonia.



Unos 300 efectivos españoles que forman parte de un contingente plurinacional de la OTAN, llegaron al país báltico, informó el sitio web Delfi.

La fuente destacó el desembarco de los tanques de combate Leopard 2E y los vehículos de combate de infantería Pizarro, entre algunos transportes de apoyo técnico y retaguardia.

Este 12 de junio toda la maquinaria blindada fue trasladada a la base militar de Adazi, que se sitúa en las afueras de la capital letona.

Los 15 blindados Pizarro se estrenan en una misión internacional, según afirmó el portal lainformacion.com.

Además, es la primera vez que una unidad acorazada española se despliega en un país báltico.

Entre las alegaciones sobre los motivos de la creciente presencia castrense de la Alianza en la región figuran la "estabilización en el norte de Europa" y la "disuasión a Rusia".



La operación del despliegue se llama 'Presencia Avanzada Reforzada'.

La fuerza española de combate será desplegada cerca de la frontera de Letonia con Rusia.

Spanish troops, vehicles arrive to Latvia as part of #NATO #eFP @LV_NATO @CFOperations @EmbajadaEspRiga Photos: https://t.co/HCCqn5xsJU pic.twitter.com/niDrRIprtj