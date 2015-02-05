CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Junio 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
13/06/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FORUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 BÁSQUET POR EL 14: NICOLÁS
AVELLANEDA vs. RED STAR (F)
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 RUIDO DE MOTORES
21.00 MUSICALES
21.30 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA vs. HINDÚ (FEM.)
23.30 PASIÓN POR EL TURF
00.00 EL PODIO
00.30 A CIENCIA CIERTA (ESPACIO
UNSE TV)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO
MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.00 EASTBOUND AND DOWN 02 EPS 07
12.32 STRIKE BACK 01 EPS 01
01.30 UNA INTRUSA EN LA FAMILIA
03.43 LA OTRA BOLENA
06.05 HANK Y ASHA
07.25 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
07.39 10 COSAS QUE ODIO DE TI
09.36 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA
11.45 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
13.41 TAMMY
15.37 EL QUINTO ELEMENTO
18.06 OLIMPO BAJO FUEGO
20.16 EN EL TORNADO
22.00 ARMAGEDDON
TCM
01.28 UN ROMANCE
PELIGROSO
03.30 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 3)
08.04 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
09.47 LA PANTERA ROSA
09.55 JESSE STONE.
DESTINO PARAÍSO
11.32 ALF (TEMPORADA 3)
11.58 CANTANDO
BAJO LA LLUVIA
13.55 MARY POPPINS
16.34 UN ROMANCE PELIGROSO
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.34 LA NIÑERA
21.00 CON AIR
23.09 LA PANTERA ROSA
23.39 EL CHICO DE LA BURBUJA
TNT
02.02 EL TURISTA
03.43 NO TE METAS CON ZOHAN
05.37 TNT BUZZ
06.00 TNT BUZZ
06.58 SUEÑOS DE AMOR
08.48 KING KONG
12.02 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
14.57 TROYA
17.52 LADRONA DE IDENTIDADES
19.54 LA ESTAFA MAESTRA
22.00 GRAVEDAD
23.47 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
00.47 PERROS DE PAJA
SPACE
02.36 PUÑOS DE LEYENDA. EL REGRESO DE
CHEN ZHEN
04.19 LEYENDAS URBANAS - EL FANTASMA DEL
ESPEJO
06.20 THE CUP. EL GRAN PREMIO
08.20 PASAJERO 57
09.58 OBJETIVO INVISIBLE
12.19 SEMI-PRO - EL AMATEUR
14.00 SUPERMAN REGRESA
16.59 RED TAILS. ESCUADRÓN ROJO
19.25 IRON MAN 3
22.00 LA CARRERA DE LA MUERTE 3. INFIERNO
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+ HOY, A LAS 22, EL CINE CLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA
“FRAGMENTADO”.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HASTA HOY, A LAS 20, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LOS PITUFOS 3”.
+HASTA HOY, A LAS 22, SE PROYECTARÁ EL FILME “EL CANDIDATO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE “TUCHO” ORONÁ PRESENTARÁ EL
REENCUENTRO.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
LA CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO
FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN
EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE SALAZAR
(3D):
AVENTURA (+ 16 años)
HASTA MAÑANA-16:35 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años) -19:10
(cast) 21:50
HASTA MAÑANA -19:10 (cast) 21:50
(Subt)
LA MOMIA (3D): AVENTURA (+13
años)
HASTA MAÑANA-16:10 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Subt) 22:40hs (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HASTA MAÑANA 16:10 (Cast) 18:10
(Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE SALAZAR
(2D):
AVENTURA (+ 16 años)
HASTA MAÑANA- 20:15 (Cast)
COLOSSAL (2D):
COMEDIA (+ 13 años)
HASTA MAÑANA- 22:50 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
HASTA MAÑANA 16:00 (cast) 18:00
(Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
HASTA MAÑANA- 20:00 (Cast) 22:10
(Subt) 00:20 (Subt)
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASIA (+ 13 años)
HASTA MAÑANA 20:00 (Cast) 22:10
(Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
HASTA MAÑANA 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30
(TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y
MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10
- 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES,
MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES Apta
Todo Publico CASTELLANO 2D 15:30
- 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 -
20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES,
MARTES Y MIERCOLES $60
LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS
LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y
MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D
20:30 - (TODOS LOS DÍAS)