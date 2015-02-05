CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Junio 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

13/06/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FORUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 BÁSQUET POR EL 14: NICOLÁS

AVELLANEDA vs. RED STAR (F)

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 RUIDO DE MOTORES

21.00 MUSICALES

21.30 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA vs. HINDÚ (FEM.)

23.30 PASIÓN POR EL TURF

00.00 EL PODIO

00.30 A CIENCIA CIERTA (ESPACIO

UNSE TV)

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 EASTBOUND AND DOWN 02 EPS 07

12.32 STRIKE BACK 01 EPS 01

01.30 UNA INTRUSA EN LA FAMILIA

03.43 LA OTRA BOLENA

06.05 HANK Y ASHA

07.25 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

07.39 10 COSAS QUE ODIO DE TI

09.36 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA

11.45 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

13.41 TAMMY

15.37 EL QUINTO ELEMENTO

18.06 OLIMPO BAJO FUEGO

20.16 EN EL TORNADO

22.00 ARMAGEDDON

TCM

01.28 UN ROMANCE

PELIGROSO

03.30 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

09.47 LA PANTERA ROSA

09.55 JESSE STONE.

DESTINO PARAÍSO

11.32 ALF (TEMPORADA 3)

11.58 CANTANDO

BAJO LA LLUVIA

13.55 MARY POPPINS

16.34 UN ROMANCE PELIGROSO

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 CON AIR

23.09 LA PANTERA ROSA

23.39 EL CHICO DE LA BURBUJA

TNT

02.02 EL TURISTA

03.43 NO TE METAS CON ZOHAN

05.37 TNT BUZZ

06.00 TNT BUZZ

06.58 SUEÑOS DE AMOR

08.48 KING KONG

12.02 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

14.57 TROYA

17.52 LADRONA DE IDENTIDADES

19.54 LA ESTAFA MAESTRA

22.00 GRAVEDAD

23.47 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

00.47 PERROS DE PAJA

SPACE

02.36 PUÑOS DE LEYENDA. EL REGRESO DE

CHEN ZHEN

04.19 LEYENDAS URBANAS - EL FANTASMA DEL

ESPEJO

06.20 THE CUP. EL GRAN PREMIO

08.20 PASAJERO 57

09.58 OBJETIVO INVISIBLE

12.19 SEMI-PRO - EL AMATEUR

14.00 SUPERMAN REGRESA

16.59 RED TAILS. ESCUADRÓN ROJO

19.25 IRON MAN 3

22.00 LA CARRERA DE LA MUERTE 3. INFIERNO

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+ HOY, A LAS 22, EL CINE CLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA

“FRAGMENTADO”.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HASTA HOY, A LAS 20, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LOS PITUFOS 3”.

+HASTA HOY, A LAS 22, SE PROYECTARÁ EL FILME “EL CANDIDATO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE “TUCHO” ORONÁ PRESENTARÁ EL

REENCUENTRO.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.

LA CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO

FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN

EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE

CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE SALAZAR

(3D):

AVENTURA (+ 16 años)

HASTA MAÑANA-16:35 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años) -19:10

(cast) 21:50

HASTA MAÑANA -19:10 (cast) 21:50

(Subt)

LA MOMIA (3D): AVENTURA (+13

años)

HASTA MAÑANA-16:10 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Subt) 22:40hs (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HASTA MAÑANA 16:10 (Cast) 18:10

(Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE SALAZAR

(2D):

AVENTURA (+ 16 años)

HASTA MAÑANA- 20:15 (Cast)

COLOSSAL (2D):

COMEDIA (+ 13 años)

HASTA MAÑANA- 22:50 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

HASTA MAÑANA 16:00 (cast) 18:00

(Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

HASTA MAÑANA- 20:00 (Cast) 22:10

(Subt) 00:20 (Subt)

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASIA (+ 13 años)

HASTA MAÑANA 20:00 (Cast) 22:10

(Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

HASTA MAÑANA 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30

(TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y

MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10

- 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES,

MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES Apta

Todo Publico CASTELLANO 2D 15:30

- 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 -

20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES,

MARTES Y MIERCOLES $60

LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS

LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y

MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D

20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

 
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