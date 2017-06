FÚNEBRES | 13 de Junio de 2017

Hoy 23:15 -

FALLECIMIENTOS

- Feliza Esther Castillo (La Banda)

- Antonio A. Harón (Quimilí)

- Daniel Alberto Campos

- Nélida Clementina Paz

- Julia Guillermina Montenegro de Gándara

- Arnaldo Sebastián Romano (Las Termas)

- María Isabel Carranza (La Banda)

- Rubén Omar Herrera

- Cecilio Roberto Moreno

- Olga Esperanza Farías (Clodomira)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AINETE DE CURI, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Su hermana política Lidia Feidas de Ainete, sus sobrinos Ruben Ainete y María Rosa Cantos, Myriam Ainete y Pablo Cantos, y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Que Dios nuestro Señor le de la paz eterna y consuelo a su familia.

AINETE DE CURI, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Sus primos hermanos Miguel Riccardo, Elena Riccardo de Abdala y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de Tita y acompañan en estos momentos de dolor a sus hijas y demás familiares.

AINETE DE CURI, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Querida tía Tita: "Descansa en paz y que brille para tí la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Coco, Mechy, Susy, Héctor Curet y sus respectivas flias participan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de La Paz. Ruegan oraciones en su memoria

ALMIRÓN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Edgar Hernández, Corina Gorosito y sus hijas Constanza, Macarena y Candelaria, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Nora.

ALMIRÓN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Cecilia, Andrea, Zulma,. Myriam, Noelia, Gladys, Yanina, Vero, Humberto, Gabriel y Gisela, participan el fallecimiento del hermano de su compañera Nora. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Gladys Catán de Gardini, Claudia Gardini, Daniel Frías e hijos participan con inmenso dolor el fallecimiento de Rosi. Acompañan a su esposo e hijos en estos momentos de gran tristeza, elevando oraciones en su querida memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. La comisión directiva de la Liga del Magisterio Santiagueño Casa del Maestro, participa el fallecimiento del hermano de Caro Gladys (Pochi), secretaria de dicha institución, elevan oración en su memoria,

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados ATE - Santiago del Estero acompañan en este doloroso momento a su amiga y compañera Gladys Caro y elevan oraciones por el eterno descanso de su hermano. Que en paz descanse.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Los compañeros de trabajo de su esposa Nora Garay del laboratorio CEPSI " Eva Perón" participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Dame, hija mía la riqueza de tu corazón". Pro. 23,23. Alberto Pablo Paradelo y su hija Marcela Paradelo Ortiz de Sialle, despiden con cariño a la Sra. Sara. Ruegan a Dios pronta resignación a su familia ante el dolor de tan preciada pérdida.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su espíritu de lucha, trabajo y honestidad le transmitió a sus hijos. Sus amigos de siempre, Esther Hallak e hijos Omar, Carlos, Victor, Luciana y sus respectivas familias acompañan espiritualmente a sus apreciadoss jhijos Fanny y enrique y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANDRÉS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/6/17|. Su hermano Lucio Esteban García, su cuñada Ramona del Carmen Rodríguez; sus sobrinos Susana García de Aguilera, Eduardo García, Nilda García, Rebeca García, Julio García, Iván García, Sara García, Federico García; sus sobrinos políticos Nicky, Mirian, Diego, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos participan su fallecimiento. "Brille para él la luz que no tiene fin". Sus restos serán inhumados en Delviso, Pcia. de Bs. As.

GARCÍA, ANDRÉS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/6/17|. Su sobrina Susana García de Aguilera, su sobrino político Héctor Aguilera; sobrinos nietos Susana, Alfredo, Facundo, Joaquín, su sobrina nieta Olivia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Delviso, Pcia. de Bs. As.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos; Laura y Julio y Milena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Con mucho dolor participo el fallecimiento de Georgina, mi amiga de toda la vida. Desde la infancia hasta ella llegar a los brazos de nuestro Dios, tuvimos momentos muy felices y otros de gran dolor. Siempre juntas, llenas de sinceridad. La extraño y la extrañaré hasta el futuro encuentro, cuando el Dios eterno lo disponga. Ruego para que su hijo Pedro, sus nietos Pedritito, Erne, Juan y Amparito, sus hnas. María Inés y Negrita tengan resignación. Pido oraciones para el descanso eterno de su alma. Gracias a aquellos seres que la conocieron y la amaron. Kuqui Valdez.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Pedro Díaz Esteve, su esposa Elda Victoria Yocca, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo para su descanso eterno.

HERRERA, RUBÉN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Su esposa Alicia, sus hijas Mariana, Daniela, Fernanda, Analia, Nadia. Sus hijos políticos Jorge y Exequiel. Sus nietos, Yuliana, Sofía, Eugenia y Constantino y demás familiares. Sus restos serán inhumados en cementerio Paque de la Paz. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos; Laura y Julio y Milena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Gustavo Adolfo Montenegro, Emma Lucía Ruiz y sus hijos acompañan con dolor a Mariano, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Los compañeros de trabajo de su hermana Patricia del laboratorio CEPSI "Eva Perón" participan su fallecimiento y la acompañan junto a su familia.

MONTENEGRO DE GÁNDARA, JULIA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Los integrantes del "Coral Médanos y Luna" y del Coro de la Asociación Hispano Argentina de Santa Rosa, La Pampa, participamos con hondo pesar de la partida de quien fuera la tía de nuestro director Alberto Carpio, y acompañamos a él y a toda su familia en este momento de dolor.

MORENO, CECILIO ROBERTO (Beto) (q.e.p.d.) falleció el 12/6/17|. Su esposa Ely Paz, hijos Karina, Luis, Diego, Gusty, Mati. Moreno, h. pol. nietos, su madre Juana Cordoba,. hnos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos serán in humados en hs de la tarde en el cement. El Descanso. Casa de duelo M 13 L 18 Bº Campo Contreras Viejo. Serv. RG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La promoción 1970 de la Escuela Normal participa su fallecimiento y acompaña con afecto a su ex compañera y amiga María del Carmen Gomez.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con cariño a María del Carmen y familia.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Dale Señor el descanso eterno. Judith Urquiza de Jemar acompaña con la oración el dolor de María del Carmen por la pérdda de su querida mamá, rogando al Altísmo consuelo apra toda la familia.

PAZ VDA. DE GÓMEZ, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17 a los 97 años|. Sus hijos Mirta, Silvia, Lita, Kuki, Carmen, Bebi, Pequeño, Pepelo, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 en el cem. La Piedad. C/D Rivadavia y Plata.

PAZ VDA. DE GÓMEZ, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17 a los 97 años|. Su hijo Pequeño, su esposa Salomé, nietos Sheila, Belen, leandro y bisnieto Julian participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 en el cem. La Piedad. C/D Rivadavia y Plata.

PAZ VDA. DE GÓMEZ, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Sus hijos Mirta, Silvia, Lita, Carmen, Puqui, Beby y Pequeño y Pepelo; hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumaos hoy a las 15.30 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. María Rosa Pittari de Acuña Jalaf y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la incondicional amiga Silvia y esposo ejemplar de Olguita. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

SAYAGO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Comisión Directiva y socios del Club de Amigos "José Quito Vega" participan con dolor el fallecimiento de quien fuera ex socio de a institución y acompaña a sus familiares en es difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi, sus hijos, hijos políticos, y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Ramón y Pinky.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Hermana querida que Dios ilumine tu camino al cielo y que brille para tí la luz que no tiene fin, con todo el dolor de mi alma, tu consuegra Hebe.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Graciela Ibieta, Fernando Areal; sus hijos Lorena, Fernando y Romina con sus respectivas familias participan con dolor la muere de la mamá de su amiga Norma, acompañándola en el dolor y rogando oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos Eva, Michel y Adriana Jugo, Federico y Marisú Auat, saludan a queridos hijos Normita, David y Ramoncito, rogamos a Dios les envié resignación ante tanto dolor y que su alma descanse en paz. Que así sea.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. "Señor ya esta ante Ti, recíbela en tu reino y dale el descanso eterno". Gloria Herrera de Abalos y flia,Graciela Torres de Agüero y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Norma y la acompañan en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. ¿Con qué pagaré al Señor, todo el bien que me hizo? Alzaré el cáliz de salvación e invocaré al Señor. (Salmo 115). Ricardo Esteban Ramendo y sus hijos: Ricardo Esteban Ramendo (h) y flia, Lucía del Valle Ramendo, Olga Julia del Valle Ramendo de Pappalardo y flia., y Pablo David Ramendo participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Pocha, y elevan oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. "Pochita, libre como una bellísima mariposa, regresaste a la casa del Padre". Cristina Maidana, Tito Rusz y flia participan y acompañan a su amiga normita. Con oraciones acompañamos su camino eterno.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Daniel Cesca y Marta Briz participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Dale Señor el descanso eterno y haz brillar para ella la luz perpetua. Dr. Roberto Jemar Ninci y Judith Urquiza acompañan a David y Magalí en este momento de dolor, rogando al Altísimo cristiana resignación para todos sus familiares.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Omar Blazquez, su esposa Tere Luna, sus hijos Pablo y Milena participan su fallecimiento y acompañan a David y Magalí en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Manuel Antonio Luna, su esposa teresa Lund, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Deivi y Magalí en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su amiga Norma de Azar acompaña a sus hijos Norma, David, Ramón y flias. en este momento de dolor.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Elba Ramendo de Isorni y flia., María del T. Ramendo, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Los compañeros de Quorum Salud de sus nietas Licenciadas María Luz y María Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Zonnia Zaidman de Guzmán e hijos Marcelo, Zonnia, Sergio y respectivas flias., participan con dolor su partida al Reino de los Cielos. Rogamos paz eterna y resignación para sus hijos y nietos.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Negui Juarez, su esposa Kuky Cesca, sus hijos Roberto y Silvina, Fernando y Claudia y Benjamín, sus nietos Arantzazú y Gaspar participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Norma y flia con el cariño de siempre. Q.e.p.d.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Ex compañeros y amigos de su hija Norma (Irma Ruiz, Lucía Gómez, Mario López, Celia Salvatierra, Matilde Herrera, María Angélica Ledesma, Nora Chazarreta, Olga Peláez, Ana María Móttola, María Angélica Maza, Pedro Alegre, Raúl Atía, Raquel Bellomo, Fernando Miranda, Graciela Loréfice, Graciela Ceruti, Graciela Lucatelli, Francisca Córdoba, Mafalda Canlle, Pepe Teseyra, Iris De Marco, Sara Ponce, Alicia Mansilla y Julio Alcorta) de la promoción 68 de la Escuela Normal " Manuel Belgrano" acompañan afectuosamente a sus hijos, nietos y bisnietos en este momento de dolor y ruegan oraciones en su querida memoria, pidiendo al Altísimo que brille para ella la luz que no tiene fin.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Luis Asato, Mirta Amil Feijóo, sus hijos Mario y Andrea; Seiho, Haruko participan el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigo David y Magalí, y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARABAJAL DE TORRES, BETTY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/05|. Hoy se cumple un aniversario más de tu partida física a la casa del Señor, sigues viva y acompañándonos permanentemente en nuestros corazones. Sos el ejemplo, la guía, fuerza y fortaleza que nos impulsa cada día para seguir adelante. "Eres nuestra vida misma madre". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco al conmemorarse 12 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "El hilo no está cortado (...) Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas". (San Agustín). "Mi corazón siempre estará junto a tu corazón" (Cielo). Sus padres Horacio Hamann y Cielito Alcaide, sus hermanos Pablo Alejandro y Ana Lucrecia y sus flias. su abuela María Teresa M. de Alcaide lo recuerdan con amor infinito y rezarán por su alma luminosa hoy en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. Ruegan una oración en su memoria.

JEREZ, MARTHA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/16|. Gracias por tu amor que hoy es eterno, tu esposo Orlando Medina, su hija Dra. Zulema Medina, nietos Carlitos, Carolina, bisnietos, Lautaro, Lisandro, su prima Julia More y su hijo Julio invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Capilla San Antonio de Padua en Ejército Argentino y Salta, al cumplir 1 año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, HUGO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/12|. Muchos dirán 5 años es mucho tiempo, para nosotros que tuvimos que darte el último adiós, podemos decir es como si fuera ayer, recordamos con muchos detalles como fue despedirte, el vacío el profundo dolor que sentimos al saber la triste noticia de tu partida, aún hoy después de 5 años sentimos tu ausencia. Extrañamos tus palabras, todo lo que hacías y todas las experiencias que vivimos son recuerdos imborrables. Papi, aunque pase el tiempo, todo siga adelante, las cosas cambien, nosotros jamás te olvidaremos, dejaste una huella profunda que es imposible de borrar, el cariño, el amor que siempre nos brindaste, es nuestro mayor tesoro. Seguiremos adelante agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros, daríamos lo que sea por tenerte una vez más, poderte hablar y decirte tantas cosas que quedaron en nuestros corazones. Sos y serás el hombre más importante en nuestras vidas. Te extrañamos, te necesitamos, nos sentimos agradecidos de haber tenido una persona tan especial en nuestras vidas. Esposo, papá abuelo, un hermoso ángel que nos cuida y ama. Sus familiares invitan a la isa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

SILVA, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleciò el 3/6/17|. Sus familiares invitan a la misa que se celebrará hoy a las 19.30 en la parroquia Espíritu Santo del barrio Ejército Argentino, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Ana María Vera Agüero de Bianchi y flia., acompañan a los queridos amigos Silvia, Ricardo y flia., en este doloroso momento.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Sus padres Zulma Aranda y Vicente Campos; sus hnos. Ariel, Axel, Silvia, Lucía, su esposa Viviana, su hija Mayte, sus abuelas Vicenta y Mercedes; tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia, La Banda, casa de duelo La Dársena - EMPRESA SANTIAGO.

CARRANZA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su hija Ema, sus padres Antonio y Ema, hnos. Veronica, Florencia, Joaquín y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Villa Dolores- Pcia. de Córdoba. Cobertura Caruso Cia. Arg. De Seguros S. A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

CARRANZA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Seño Isa, con tu sonrisa iluminaste las caras de nuestros niños en cada encuentro. Te vamos a extrañar. Mamás y alumnos de la sala de 5 Tm. ISTA.

CASTILLO, FELIZA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia. Cobertura Hamburgo Cia. de Seguros S. A. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su hermana: Oda Leticia Costa; su hermana política: Alcira Lopez de Costa y sus hijos: Marina y Jaunjo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su compañero y amigo Rubén Manfredi, Rosario y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La misericordia

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. "Bueno, Tío Tito, muchas e infinitas gracias por los consejos y las largas charlas cargadas de enseñanzas: Hoy te reencuentras con tus amados padres y hermanos. Descansa en paz. Por siempre en nuestros corazones y recuerdos. Tus sobrinos: Marina y Walter; Juanjo y Patricia y tus sobrinos nietos: Juan Mauricio y Ana Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, OLGA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Sus hijos Nelida, Fany, Pety, Soledad, Pochi, Alfredo, h. pol. nietos, bisn. y demas familia. part. su fallc. Sus restos serán inhumados cem. local hs. 17.30. Casa de duelo A. Herrera 485 s.v. Servicio Unión ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BARRAZA VDA. DE JAIMEZ, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d) Falleció el 13/6/15|. Madre querida: Tus hijos: Hugo y Sra; Chuly; Lito y Bety; Rolando y Mabel; nietos y bisnietos te recuerdan al cumplirse 2 años de tu partida al Reino del Señor con amor por siempre Madre e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

COLAZANTTI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/15|. Papi, hoy cumples dos años de tu partida a la Casa del Señor, te extrañamos y vivirás por siempre en nuestro corazón y memoria. Sus hijas Noemí Elizabeth Colazantti y Sandra Mónica Colazantti; sus nietos y familia invitan a la misa para rogar por su eterno descanso que se celebrará hoy a las 20 en la iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de la Banda.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MOYANO, JUANA GUALBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/16|. Juanita: Ya hace ll meses que partiste a la Casa del Señor, todavía no nos resignamos a tu partida, pero se que estas junto a Dios y nuestro hijo Huguito. Te amamos y siempre te amaremos. Tu esposo, hijos, nietos y bisnietos

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO, BLANCA GLADYS (Piky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus familiares: Kuky Gómez de Santillán y flia, Walter Gómez y flia; Graciela Llugdar de Gómez y flia, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La Comisión Directiva del Club Hípico Santiago del Estero acompaña a la Sra. presidente, Analía Sequeira y ruega al Altísimo paz para el alma de su padre y consuelo para sus familiares.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Mario Segundo Pereyra, Marta Brevetta de Pereyra, Camila Pereyra y Patricia Suárez acompañan a Analía en esta pérdida y ruegan fe y esperanza para sus familiares. "Que brille para Jael la luz que no tiene fin".

GALVÁN, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Dios misericordioso ponemos en tus manos a tu hija Noemi, concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos. Rectoria y profesores del colegio Pablo Gustavo Laguzzi (La Aurora), acompañan a sus hijos porf. Mariela, Hugo, Renato y Waldir y demás familiares en estos momentos de dolor. elevan oraciones en su memoria.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Su hermana política Marta y sus sobrinos María Belén, María Laura y Luis Alberto Harón participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Hijos de Roberto Beggeres y Chiela Weppler: Carlos, Martha, Marisa y Alejandra con sus respectivas familias, agradecidos por su hombría de bien y profesionalidad manifiesta, despiden con profundo pesar al querido Antonio y ruegan oraciones en su memoria.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. José Yagüe, su esposa Alejandra Beggeres y sus hijos Silvina, Daniela, José y Magdalena Roger participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17.| Jorge J. Teves, su esposa Martha Beggeres e hijas: Cecilia, Eugenia, Eliana y Laura participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

HARÓN, ANTONIO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17.| El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y padre de las Dras. Jorgelina del Valle y María Soledad Haron. Ruega oraciones en su memoria.

HARÓN, ANTONIO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17.| Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y padre de las Dras. Jorgelina del Valle y María Soledad Haron. Ruegan oraciones en su memoria.

HARÓN, ANTONIO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17.| Su prima Adela Harón de Soria, su hija Marcela Soria y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Viviana e hijas y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

HARÓN, ANTONIO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17.| Su prima Lidia Harón de Arévalo, esposo Ciro Arévalo, con sus hijos Cristina Arévalo y flia.; Gabriela Arévalo y flia. y Jorge Arévalo, lamentan su fallecimiento y acompañan a Viviana e hijas.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Que el Señor te tenga en el cielo como nosotros en nuestros corazones. La escribana Perla Lidia Larrudé y su hija Ana Tamara Larrudé participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a su familia con el más sincero afecto. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. El C.P.N. Por siempre en nuestros mejores sentimientos. Vicente Omar Evaristo Fantoni participa con el más profundo dolor el fallecimiento de un calificado profesional y vecino de esta ciudad. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Recíbelo Señor y dale el descanso eterno". Jorge Martinez y Dra Silvia Cadenas participan con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Que el Señor lo reciba y le de el descanso eterno". Miguicho Torres y José Romano, con sus respectivas familias y todo el personal de Gomeria El Muñeco participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo de toda la vida. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Jesús bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno". Emilio Tomás Sica y Romelia Margarita Font participan con gran dolor el fallecimiento de su querido amigo. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Señor recibe a tu hijo en el Reino Celestial". El Centro de Cultura Inglesa Torquinst participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Te pedimos Señor que le des el goce de la paz eterna". Norma Chamut de Deroy y flia participan con gran dolor su fallecimiento y acercan su más inmensa solidaridad a su querida familia. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Dios misericordioso ponemos en tus manos a tu hijo". Juan Carlos Chamut, su esposa Lita Manzino e hija Luciana Chamut participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Ya está en tu puerta Señor y hazlo descansar en paz". La Licenciada Angélica Ponce participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Vinimos allende la distancia y echamos raices en esta ciudad, cultivamos por años una entrañable amistad que perdurará en el tiempo y la distancia. Descansa en paz. Alberto Tito Abuchacra, su esposa Ana Maria Ruiz Huidobro de Abuchacra y sus hijos Alberto y Dras Valeria y Giselle, con sus respectivas familias, participan con el dolor más profundo su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Que el Señor lo reciba en su morada eterna y lo colme de bendiciones". Eduardo Eugenio Manzino, su esposa Anita e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. "Bienaventurados los que obran la ciencia y la paz porque será de ellos el Reino del Señor". Dr Gabriel Aragón y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido colega y amigo. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Jorgelina, Olga y Karina del Servicio de Inmunología del Hospital Dr. Bernardo Houssay participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Acompañan a sus hijos y demás familiares. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Fuimos vecinos de toda la vida, calle de por medio, nuestros hijos vinieron al mundo de sus manos, como no sentirnos golpeados por su partida, descansa en paz, te lo mereces, querido amigo. Lito carlón, su esposa Mónica Fugarola e hijos Noelia, Franco, Andrés, Facundo y Rocío, nietos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17.| Lidia Maldonado de Harón sus hijos Mariel, Juan Ignacio y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Emilia Abdala de Del Castillo, sus hijos, Dres. Ernesto, Jorge y Analia Del Castillo, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia con el más cálido sentimiento. Quimili.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Javier Gelid, su esposa Marcela y sus hijos participan su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Dr. Daniel Parodi y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijos participan el fallecimiento del Dr. Alejandro Harón y acompañan a su esposa e hijas ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Dr. Germán Marcos, su esposa e hijos, participan el fallecimiento de su dilecto amigo Dr. Harón y acompañan a la familia, ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

HARÓN, ANTONIO AJED (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Ada Isabel Sieira de Gelid y sus hijos José, Héctor Sebastián, Luis Fernando, Javier Ricardo, Claudia Patricia, Karina Fabiana y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo de toda una vida Dr. Haron y ruegan a Dios por su eterno descanso y piden resignación a su familia.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Carlos Bulnes, sus hijos Elizabeth, Graciela, Carlos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la querida Vivi.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Gladys Gorosito, sus hijos Elizabeth, Graciela, Carlos Bulnes y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan resignación para Vivi y su querida familia.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Graciela Bulnes, su esposo Habib Sleibi, sus hijos Yaber, Nabila y Saíd participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a VIvi y su querida flia.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.)el 2/6/17|. Marito: sabemos del cariño y amistad que unió profundamente a todos tus seres queridos, familiares y amigos. Ojalá germine por siempre la semilla de los recuerdos del amor y la amistad en quiénes tuvimos la suerte de conocerte. Por la misericordia de Dios descansa en paz Ramonita Sánchez de Caumo y Yolanda Sánchez participan con dolor su inesperada partida. Acompañan en este difícil momento a sus queridos padres Amalia y Máximo; apreciados hermanos Ana, Luis, Inés, Silvia y Rossana y distinguidos tíos Lucho, Juan, Dora y Martha y respectivas familias. Rogando cristiana resignación y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.)el 2/6/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". La comisión de la Biblioteca "Pacífico Antonio Caumo de Nueva Francia Dpto. Silípica participan con pesar el fallecimiento de su amigo y vecino. Acompañan a sus padres, hermanos y tíos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ARNALDO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. La familia Cano Carpi acompañan con profundo dolor en este difícil momento a sus seres queridos. Elevan Oraciones en su memoria. Las Termas.

ROMANO, ARNALDO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. "Que el Señor te tenga a su lado y te de el descanso eterno". La comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Chañar Pozo de Arriba acompaña en este difícil momento a la docente Romano Lorena y al rector de la institución Profesor Díaz, Hugo Marcelo por la perdida irreparable de su primo y primo político Sebastián. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Las Termas.

ROMANO, ARNALDO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. "Sebita querido cuánto dolor nos dejaste con tu partida, fuiste un ser maravilloso lleno de luz. Siempre vamos a recordarte porque persona como vos no se encuentran en esta vida. Ahora te encontras en un mejor lugar donde solo la paz y el amor te alcanzaron niño amado". Tus amigos vecinos que te extrañaran toda la vida Luis Aragón, esposa Betty y sus hijos Ely, Lili y Álvaro Aragón acompaña en este difícil momento a sus padres, hermanos y a su hijito. Que brille para él la luz que no tiene fin. Las Termas.

ROMANO, ARNALDO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Pablo Cristoff e hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al altísima pronta resignación para la querida familia Romano - Páez. Las Termas.