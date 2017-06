Los jubilados de Santa Cruz reclamaron pago de haberes

Fotos CRISIS. Los manifestantes aseguran que aún les deben pagos de meses anteriores e, incluso, del aguinaldo.

13/06/2017

Un grupo de jubilados decidió ocupar la sede de la Casa de Gobierno de Santa Cruz en reclamo del pago de haberes de mayo y un cronograma para el cobro del aguinaldo.

La decisión la adoptaron luego de no obtener respuestas del gobierno de Alicia Kirchner tras 5 días de protesta con acampe y quema de cubiertas en los jardines de la gobernación santacruceña.

"Estamos acá después de 75 días de espera y el gobierno jamás nos dio una respuesta concreta" señaló Elsa Ilnao, vocera de Jubilados Unidos que mantiene un fuerte reclamo por el pago en término de los haberes jubilatorios.

Al menos una decena de jubilados ingresaron por la fuerza al hall de entrada de la gobernación y permanecerán en su interior "hasta que nos paguen y haya un cronograma de pago de los aguinaldos".

"Este gobierno ya nos pagó por goteo y nos puso límites al decidir quiénes tenían que comer o quién no, quién necesitaba o quién no", aseveró Ilnao.

La jubilada sostuvo que "hemos decidido ingresar a la Casa de Gobierno porque la gobernadora no nos ve. No somos su prioridad. Nos están matando en vida. Tenemos vida todavía y lo que nos quede vamos a seguir luchando", dijo Ilnao, quien reconoció que al ingresar a la gobernación la policía "se comportó correctamente con nosotros. No pedimos que retiren sus armas".

También disparó críticas a la administración kirchnerista al sostener que "nosotros no le pusimos una pistola en la cabeza para que sea candidata, ella eligió ser candidata y quienes están en el gobierno decidieron acompañarla para que todos los habitantes vivamos mejor".

Los jubilados mantienen, además, un acampe hace 75 días frente a la Caja de Previsión Social, y decidieron ocupar el directorio del ente previsional santacruceño.

Ilnao argumentó que "tenemos gente enferma y jubilados en situación límite. Estamos a la intemperie soportando el frío y el abandono de este gobierno".

"Reiteran que recibieron una provincia en quiebra pero nosotros no la quebramos", añadió un jubilado.